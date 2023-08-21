今天，星巴克宣布在深圳创立星巴克中国创新科技中心（Starbucks China Innovation and Technology Center，简称SITC），用于提升自身技术能力及数据基础建设，进一步驱动门店和多渠道的数字化进程。该中心将落户福田区，计划在今年9月投入运作。

“深圳是中国数字化创新的热土，更是大湾区发展的先行示范区。我们很高兴可以携手志同道合的本土科技人才及企业家，通过科技解锁人文联结的无限可能。”星巴克中国董事长兼首席执行官王静瑛表示：“星巴克中国创新科技中心将助力我们的数字化创新，通过大数据、洞察分析和其他技术不断挑战自我，以咖啡和人为核心，创造全新体验。崭新的科技灵感、创新的技术解决方案将增强我们独特的竞争优势，更助力中国精品咖啡行业及零售产业的高质量发展。”

SITC将在未来三年首笔投资约15亿人民币（2.2亿美元），在初期招募数百名优秀的科技人才，为以人为本的创新提供发展平台，重新定义零售格局和顾客体验。SITC将聚焦以下五个关键领域：