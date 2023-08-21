为了在全球计算能力竞赛中迎头赶上，英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）计划斥资1亿英镑（约合1.3亿美元）购买数千颗高性能人工智能芯片。

据悉，英国政府官员始终在与英伟达、AMD和英特尔等IT巨头讨论，为所谓的“国家人工智能研究资源”采购芯片，这是苏纳克致力于让英国成为AI领域全球领导者雄心的一部分。

这项工作由科学资助机构英国研究与创新(UK Research and Innovation)牵头，据信已进入与英伟达谈判的后期阶段。英国将采购英伟达5000个GPU，该公司芯片为ChatGPT等人工智能模型提供了动力。

据知情人士透露，1亿英镑资金已拨付。然而，人们认为这笔支出不足以满足政府在人工智能方面的雄心壮志，官员们正敦促英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）在未来几个月拨出更多的资金。

GPU是构建ChatGPT等人工智能系统的关键部件，ChatGPT的最新版本使用多达2.5万个英伟达芯片进行了训练。

苏纳克概述了英国成为人工智能超级大国的计划，但在训练、测试和操作复杂模型所需的计算资源方面，英国严重落后于美国和欧洲。

今年发布的一份政府评估报告批评称，英国缺乏“专用的人工智能计算资源”，研究人员可以使用的高端英伟达芯片不到1000个。报告中建议至少要尽快提供3000个“顶级规格”的GPU。

今年3月，亨特同意拨出9亿英镑（约合11.5亿美元）资金用于购买计算资源，尽管其中大部分资金预计将用于研发传统的超级计算机上。

据信，分配给人工智能资源的资金略高于5000万英镑（约合6370万美元），但随着全球对支持人工智能的芯片的争夺，预计这笔款项将升至7000万至1亿英镑（约合8900万至1.3亿美元）之间。

英国官员们可能会敦促政府在秋季财政预算声明公布更多资金，该声明可能会在11月份的人工智能安全峰会期间发布。

上周，有媒体报道称，沙特购买了至少3000个英伟达H100处理器，这是该公司用于训练人工智能的高端组件，每个售价4万美元。微软、亚马逊和谷歌等科技巨头也在竞相购买数以万计的AI芯片。

目前尚不清楚英国正在谈判购买哪种类型的芯片。GPU将用于构建人工智能研究资源，政府希望该资源将于明年夏天投入使用。

此外，英国官员也在权衡“主权聊天机器人”的优点，这是一种类似于ChatGPT的公共资助语言模型，并寻找促进人工智能在英国国家医疗服务体系(NHS)等公共服务领域部署的方法。

尽管英伟达的芯片被广泛用于训练人工智能，被视为明显的领跑者，但英国政府也一直在与多家微芯片公司进行相关讨论。

苏纳克正在推动英国成为为人工智能安全发展制定全球标准的中心。他已经率先制定了人工智能安全峰会的计划，预计此次活动将在二战密码破译中心布莱切利公园举行。人们希望这次活动能促使各国政府和顶级人工智能公司就开发这项技术达成国际协议。

一位政府发言人表示：“我们致力于支持英国蓬勃发展的计算环境，以保持我们在科学、创新和技术方面的全球领先地位。”

英伟达没有就此置评。

来源：网易科技