沃尔沃卡车正在通过其电池电动卡车产品继续进入新市场。马来西亚是最新的例子，物流公司 Swift Haulage Berhad 购买了两辆沃尔沃 FM 电动卡车。马来西亚制定了到2050年实现温室气体净零排放的国家计划，而道路运输电气化是实现这一目标的重要措施之一。

“我很高兴地宣布，我们现在正在马来西亚销售重型电动卡车，”马来西亚沃尔沃卡车董事总经理 Anthony O’Connell 说道。“我们在重型卡车市场占有 21% 的份额，在降低运输行业二氧化碳排放量方面可以发挥重要作用。我们的卡车将有助于减少对气候的影响，同时提高道路使用者的安全并为驾驶员创造更好的工作环境。我们很荣幸能与 Swift Haulage Berhad 合作，他们是马来西亚电动卡车的先驱采用者。”

Swift Haulage Berhad Group 首席执行官 Loo Yong Hui 对此表示同意。“可持续发展一直是 Swift 的首要任务。我很自豪地宣布，Swift 将成为马来西亚第一家购买电动卡车并将其纳入我们车队的运输公司。我们相信这项技术将彻底改变行业，我们很高兴能够引领走向更光明、更高效、更绿色的未来。展望未来，我们致力于到 2030 年将大部分车队转换为电动汽车。”

沃尔沃卡车是全球首家于 2019 年开始批量生产重型电动卡车的制造商，拥有广泛的电动产品阵容，共有六款电动重型卡车。最初，其中三款车型将在马来西亚销售。

沃尔沃卡车的目标是到 2030 年全球新沃尔沃卡车销量的 50%为电动卡车。迄今为止，该公司已在全球约 40 个国家销售了约 5,000 辆电动卡车。沃尔沃的电动卡车系列现已在欧洲、北美、亚洲、拉丁美洲和非洲上市。