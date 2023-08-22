起亚美国公司在北美赛车运动聚会 The Quail 上首次展示了 576 马力的 EV6 GT 性能跨界车。EV6 GT 是起亚迄今为止生产的最强大的量产车，它的到来标志着电气化和起亚品牌的新时代。EV6 GT 基于屡获殊荣的 E-GMP 模块化平台，提升了电动性能汽车的话题度并扩大了其限制。

EV6 GT提高了本已强大的 EV6 系列的性能门槛，其双电机 e-AWD 动力系统可为所有四个车轮提供动力。能量密集的 77.4 kWh 镍钴锰 (80/10/10) 电池组为前置 160kW 电机提供服务，与后置 270kW 电机相结合，产生 430 kW（576 hp）的综合功率输出）和 546 磅-英尺。扭矩。EV6 GT 在 3.4 秒内从 0 加速到 60 英里/小时，最高时速升至 161 英里/小时。在领先的第三方 AMCI 进行的独立测试中，EV6 GT 的加速性能超过了 Ferrari Roma 和兰博基尼 Huracan Evo Spyder RWD。

EV6 GT 的性能升级还包括带有电子控制减震器的专用运动悬架和独特的前悬架性能组件。动态阻尼控制提供运动操控和平衡、舒适的乘坐体验。转弯时，电子限滑差速器 (e-LSD) 将扭矩引导至抓地力最强的车轮，从而增强牵引力和稳定性。带整体卡钳的较大通风前（15 英寸）和后（14.2）盘式制动器是标准配置。配备 21 英寸合金轮毂的 Z 级固特异 Eagle F1 轮胎也是 EV6 GT 的标准配置。

除了其他 EV6 车型提供的 Eco、普通、运动和雪地驾驶模式外，EV6 GT 还引入了 GT 驾驶模式、我的驾驶模式和漂移模式。只需按下方向盘上的按钮，GT 驱动模式即可将 EV6 GT 的电机、制动、转向、悬架、e-LSD 和电子稳定控制 (ESC) 系统的性能优化至最动态的设置。驾驶员还可以使用“我的驾驶模式”创建定制设置，以满足个人驾驶偏好。为了获得更加可控的驾驶体验，可选的漂移模式允许驾驶员将动力分配到后轮。EV6 GT 独有的另外两种声音加入了可定制主动声音设计选项的名单中。

EV6 GT 受益于其充电速度与其令人大开眼界的加速度相似的能力。它具有 800V 快速充电功能，使驾驶员能够使用 350 kW 充电器在 18 分钟内补充 80% 的电池容量。EV6 GT拥有坚固的车身结构，采用75%的高强度钢和超高强度钢，以及全球首创的量产集成驱动桥（IDA），以增强耐用性和操控性，将车轮轴承与传动轴以减轻重量。

与所有EV6车型一样，EV6 GT 是起亚“S 计划”战略的一部分，该战略每年推出至少两款纯电动汽车 (BEV)，并到 2027 年打造 14 款 BEV 的全系列产品。EV6 GT 展示了全球首创专利多充电系统，支持400V和800V直流充电，适用于速度范围为50kW至350kW的直流充电器。创新的车辆到负载 (V2L) 功能使 EV6 GT 成为车轮上的动力源，支持从家居装修项目到露营和车尾聚会等各种活动。电力从高能电池流向集成充电控制单元 (ICCU)，为电器、设备、工具和娱乐设备提供 1,900 瓦的电力。

EV6 提供了广泛的标准和可用技术功能，以及一系列可增强安全性和便利性的标准和可用功能。作为起亚整体安全承诺的一部分，EV6 拥有 20 个标准主动高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的完整列表。