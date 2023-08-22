Lanzador概念车推出了一款2+2座高离地GT，造型简洁、纯粹、科技感十足，具有全新的性能理念和前所未有的驾乘体验，秉承了兰博基尼鲜明的DNA和产品理念。一流的运动性和驾驶乐趣。

这款概念车符合意大利超级跑车公司的“Direzione Cor Tauri”战略及其 2021 年宣布的脱碳和电气化路线图：继展示 V12 插电式混合动力 Revuelto 之后，Lanzador 深入介绍了该系列车型从 2028 年开始生产。“凭借第四款概念车，我们开启了一个新的汽车细分市场：Ultra GT。凭借领先的技术，这将为客户提供全新、无与伦比的兰博基尼驾驶体验。”兰博基尼汽车公司董事长兼首席执行官斯蒂芬·温克尔曼 (Stephan Winkelmann) 说道。

这款概念车结合了兰博基尼超级跑车的固有性能、增强的驾驶乐趣个性以及日常驾驶汽车的多功能性：Lanzador 为新兴的“科技先驱”群体创造了原创的驾驶体验。每个车轴上的高比功率电动机可确保在各种条件、路面和驾驶方式下实现永久全电动驱动，并且峰值功率超过一兆瓦。全轮驱动还在后轴上提供主动电子扭矩矢量，以实现特别动态的转弯行为，经过极其精细的调整并适应各种情况。能量由新一代高性能电池提供，这也保证了长续航里程。“对我们来说，电气化并不意味着限制，而是一个开发更多性能和驾驶性能的明智机会，”兰博基尼首席技术官 Rouven Mohr 说道。因此，在动力、驾驶乐趣和性能方面不会有任何妥协：这是一款让客户每天都能享受到的全电动兰博基尼。

然而，定义未来高性能兰博基尼电动汽车的不仅是硬件组件，还有软件和控制系统。“兰博基尼将通过全主动控制系统的战略来定义自己并在未来脱颖而出。我们正在将兰博基尼集成驾驶动态控制提升到一个全新的水平，这对于量产跑车来说是不可能的，并为我们的客户提供全新的驾驶体验，”Rouven Mohr 解释道。 “在动力、性能、航程和空气动力学之间找到适当的平衡无疑是开发过程中最大的挑战之一，但接受挑战是兰博基尼研发的基石。”