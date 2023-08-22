Sensor Tower发布了2023年模拟手游市场洞察，以下为详细内容：

在疫情的推动下，2020年模拟手游下载量和内购收入均大幅上涨，2023年1-7月全球模拟手游内购收入接近27亿美元，超过40%来自美国市场。本报告将分析2023年模拟手游收入与下载量趋势，头部手游表现以及广告投放趋势，并通过案例分析介绍头部手游的成功经验。

模拟手游年度下载量超过68亿次

2020年受新冠疫情影响，全球模拟手游下载量环比增长73%，突破69亿次。2021年至2022年模拟手游下载量相对平稳，仍然超过68亿次。

2021年，全球模拟手游内购收入创历史新高，达到49亿美元。2022年，模拟手游收入小幅回落，仍接近45亿美元。2023年1-7月，模拟手游收入逼近27亿美元，比2019年同期高72%。

模拟手游在美国市场收入最高

美国是模拟手游内购收入的重要市场，2023年1-7月贡献了43%的模拟手游全球总收入。来自欧洲市场的收入占比达到23%。

在模拟手游子分类中，模拟经营游戏内购收入最高，2023年1-7月全球收入突破13亿美元，占模拟手游总收入的近50%。代表游戏包括《Township》、《Family Island™》等。

《Roblox》蝉联模拟手游收入榜与下载榜冠军

冒险沙盒手游《Roblox》2023年1-7月全球吸金逼近7亿美元，蝉联模拟手游收入榜冠军。点点互动的两款模拟手游《Family Farm Adventure》、《Frozen City》均入围收入榜Top10。

韩国发行商Supercent于2月发布的模拟新游《Burger Please!》，以汉堡店经营为题材，2023年1-7月下载量突破4000万次，成为本期下载量增长最大的模拟手游。

《Frozen City》凭借创新题材和多元玩法脱颖而出

点点互动模拟手游《Frozen City》凭借冰雪末日生存题材、多元玩法机制，以及低多边形美术风格和丰富的变现策略脱颖而出，自2022年12月发布以来，该游戏全球收入突破4400万美元。

随着广告投放力度的加大，2022年12月至2023年4月期间，《Frozen City》付费下载量占比从42%增至58%，整体付费下载量占比近52%。