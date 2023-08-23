Automobili Pininfarina在蒙特利汽车周上推出了世界上第一辆纯电动敞篷超级 Barchetta – 令人惊叹的全新 B95，开启了其历史上激动人心的新篇章。纯电动超级 Barchetta 是一款设计和技术杰作 – 其流畅的开放式车身的简洁性与精致的技术细节形成鲜明对比，以纯电动性能为基础，对经典赛车进行了戏剧性的诠释。

Automobili Pininfarina 的 PURA 设计理念体现了优雅的轮廓和引人注目的比例，最近推出的 PURA Vision 概念就证明了这一点。这里确立的原则已应用于 B95，平衡标志性经典赛车的灵感与未来元素，同时保持 PURA 理念。今年在蒙特雷全球首次亮相的独特 B95 的主体采用金属 Bronzo Superga 制成，与前部和驾驶员圆顶顶部独特的 Giallo Arneis 光泽部分形成鲜明对比，本身带有黑色光泽“95”字样。

大量使用黑色外露标志性碳纤维，呈现出技术性的 3D 雕塑效果，与车身优雅的喷漆形成鲜明对比。同样的对比细节也可以在前部碳纤维分流器和后部空气出口周围看到。

机身表面呈现完美无瑕的多层光泽，凸显 B95 优雅的轮廓。它结合了金色金属薄片，赋予其令人难以置信的色彩深度。在白天，这些口音的质地和颜色呈现金色，而在晚上则呈现青铜色调，根据一天中的不同时间给人两种不同颜色的印象。

为了完成外观，B95 配备了新的 20 英寸前/21 英寸后锻造铝制轮毂，采用哑光黑色，与外露的铝质哑光精密抛光外层形成鲜明对比。中心锁环采用黑色阳极氧化拉丝铝制成，而制动卡钳则采用 Giallo Arneis 材质，与外部装饰相匹配。

内饰是经典赛车与未来设计的缩影，受概念车启发的仪表板和座舱环境让乘客感到安全和舒适。B95 采用与 Battista hyper GT 相同的最先进的动力系统提供动力，该动力系统可提供令人惊叹的性能，但针对如此独特的车辆具有独特的调校。B95的0-60英里/小时加速时间不到2秒，最高时速超过300公里/小时。

全球首款纯电动超级 Barchetta 配备高容量 120 kWh 锂离子电池，峰值功率可达 1400 kW (1900 PS)。T 形电池组采用液冷方式，受到坚固且轻质的碳纤维外壳的保护，可使用高达 270kW 的直流快速充电器充电，仅需 25 分钟即可充满 20-80% 的电量。

这种动力通过四个独立的高性能电动机传递到道路上——每个车轮由一个电动机驱动。五种不同的驱动模式利用全扭矩矢量技术，使驾驶员能够定制动力传输和操控，以满足他们的偏好和驾驶条件。有五种驾驶模式可供选择，以定制驾驶动态：Calma、Pura、Energica、Furiosa 和 Carattere，这些模式通过位于方向盘旁边的触觉运动型旋转选择器激活。

性能

·加速0-100公里/小时（0-62英里/小时）：不到2.0秒

·功率输出：1,900马力（1,400千瓦）

·最大。扭矩：2,340 Nm

· 最高时速：超过 300 公里/小时（186 英里/小时）

· 驱动方式：带全扭矩矢量控制的全轮驱动

· 驾驶模式：Calma（平静）、Pura（纯净）、Energica（活力）、Furiosa（狂暴） ), Carattere (角色)

· CO2 排放量 (g/km): 0

制动器

· Brembo CCMR 碳陶瓷 390 毫米制动盘，前后六活塞卡钳

车轮

· 标准：前 20 英寸、后 21 英寸锻造铝轮

轮胎

·米其林Pilot Sport Cup 2R

车身

· 全碳纤维硬壳式车身，带碳纤维车身面板 铝制前后碰撞结构

· 长度：4,912 毫米

· 高度：1,214 毫米

· 宽度：2,035 毫米

· 轴距：2,745 毫米

电池组

· 布局：T 型液冷锂离子电池组，位于中央通道和座椅后面

· 电池能量：120 kWh