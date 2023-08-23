OpenAI 在官网宣布，推出 GPT-3.5Turbo 微调功能并更新 API，使企业、开发人员可以使用自己的数据，结合业务用例构建专属 ChatGPT。

OpenAI 声称，这样定制的模型可以在某些任务上达到或超过 GPT-4 的能力。该公司还表示，GPT-4 的微调功能将于今年秋天推出。

OpenAI 公司在博客文章中写道：“自 GPT-3.5 Turbo 发布以来，开发人员和企业都要求能够定制模型，为用户创造独特且差异化的体验。此更新使开发人员能够定制更适合其用例的模型，并大规模运行这些定制模型。”

通过微调，通过 OpenAI 的 API 使用 GPT-3.5 Turbo 的公司可以使模型更好地遵循指令，例如让它始终以给定的语言进行响应。或者，他们可以提高模型一致地格式化响应的能力（例如，用于完成代码片段），以及磨练模型输出的“感觉”，例如它的语气，以便它更好地适合品牌。

此外，微调使 OpenAI 客户能够缩短文本提示词，以加快 API 调用并降低成本。OpenAI 在博客文章中声称：“早期测试人员通过对模型本身的指令进行微调，将提示词大小减少了 90%。”

目前微调需要准备数据、上传必要的文件并通过 OpenAI 的 API 创建微调作业。该公司表示，所有微调数据都必须通过“审核”API 和 GPT-4 支持的审核系统，以查看是否与 OpenAI 的安全标准相冲突。但 OpenAI 计划在未来推出一个微调 UI，其中包含一个仪表板，用于检查正在进行的微调工作负载的状态。

微调成本如下：

训练：0.008 美元 / 1K tokens

使用输入：0.012 美元 / 1K tokens

使用输出：0.016 美元 / 1K tokens

OpenAI 表示，包含 100,000 个 token（约 75,000 个单词）的训练文件的 GPT-3.5-turbo 微调工作将花费约 2.40 美元。

此外，OpenAI 今天提供了两个更新的 GPT-3 基本模型（babbage-002 和 davinci-002），它们也可以进行微调，支持分页和“更多可扩展性”。正如之前宣布的，OpenAI 计划于 2024 年 1 月 4 日停用初代 GPT-3 基础模型。

OpenAI 表示，对 GPT-4 的微调支持（与 GPT-3.5 不同，GPT-4 可以理解除文本之外的图像）将于今年秋季晚些时候发布，但没有提供除此之外的具体信息。

来源：IT之家