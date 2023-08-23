随着智能终端设备类型逐渐增多，功能愈发融合，其所承载的价值往往是跨越多个场景的。与此同时，生态在智能终端发展的过程中扮演着越来越重要的作用，智能终端设备在连接、交互和服务等体验方面的发展是互相促进，彼此支撑的。不同的使用场景，也通常会带来生态发展的不同侧重。

基于此，为了更好地理解智能终端设备，IDC将围绕智能终端的使用场景分为六大智能生活场景，分别是休闲娱乐、移动办公、教育学习、运动健康、家居控制和智慧出行。

适逢暑期临近结束以及新学期即将开学，本次将主要围绕教育学习场景展开，着重介绍该场景下智能终端设备和生态发展趋势。

2023年重点教育学习终端暑期促销回顾

主要教育学习终端产品，包括学习平板、儿童手表和PC等，在2023年7月的销售表现均超过上半年的单月平均值。但由于处在不同的发展周期，各产品具体销售表现呈现不同趋势。

学习平板市场

学习平板市场是目前教育学习场景下的热门品类，也是呈现快速发展的市场。市场上仍然有新厂商逐渐加入到该赛道的竞争中。2023年上半年学习平板市场出货量219万台，同比增长37%；2023年7月学习平板市场出货量41万台，同比增长49%。

儿童手表市场

儿童手表市场尽管已经进入成熟周期，2023年上半年销量688万台，同比增长1%。随着儿童户外活动的增加，市场需求进入恢复阶段。2023年7月其销量160万台，同比下降3%，预计更多需求将会随着新品上市在8月释放。

K12和大学生PC

K12和大学生PC受到疫情期间集中释放需求的影响，2023年上半年出货量500万台，同比下降26%；2023年7月其下降幅度明显收窄，销量104万台，同比下降12%。

整体而言，今年暑期教育学习终端市场促销有以下五个亮点：

小红书种草和直播崛起，暑期促销迎来新销售闭环；

带动二手市场回收端的增长，二手平台开始试水暑期促销；

电商平台学生身份认证会员，提升暑期促销转化效率；

暑期促销更多融入了娱乐、健身等其他场景的终端，丰富消费者选择；

暑期促销进一步强化线上线下渠道融合，例如即时零售和短时租赁。

教育学习场景市场规模预测及生态架构

IDC统计数据显示，2023年教育学习场景市场规模达到1,102亿美元，同比增长4.2%。预计2024年同比增长9.6%，到2027年，市场规模将超过1,500亿美元。

教育学习场景生态架构中，不仅有众多硬件制造商参与，也包含了多种类型的软件和服务提供商，例如AI解决方案提供商和云服务提供商等。

教育学习场景下的智能终端发展趋势

教育终端走向个性化和增值化

随着教育学习终端的不断升级，市场规模逐渐扩大，教育终端和服务的人均支出逐渐增长，教育终端走向功能个性化和场景增值化。

教育场景技术转折点的发生逐渐密集

从网络普及到AI兴起，再到AI升级，新的技术升级带来教育终端市场的产品品类扩充和规模增长。根据IDC统计数据，2023年教育学习终端产品出货量达到9,930万台，预计2024年将超过1亿台。另外，预计到2027年，超过90%的教育学习终端将搭载AI相关功能。

教育终端功能发展趋势将围绕AI、安全、健康和内容资源四大方向升级

教育AI成为个性化和增值化的核心竞争力之一；

终端安全性覆盖范围扩大：内容安全，信息安全，社交安全等；

健康相关功能成为重要升级方向，传感器等技术要求高，护眼、矫姿、运动、睡眠监测等；

教育资源内容成为教育生态构建的重要发力点，也是吸引家长的重要部分。

IDC中国助理研究总监潘雪菲认为，尽管教育学习场景发展多年，但由于其用户的需求和代际更迭稳定，市场需求细分化以及新技术落地的可实施性较高，该场景下的智能终端在技术和产品上的创新和提升空间较大，因此不断有新厂商加入该赛道，使该市场依然焕发活力和生机。尤其在大模型和生成式AI的催化下，教育终端领域将进一步走向个性化和增值化。