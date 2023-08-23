微软和Epic宣布，双方将扩大人工智能合作，将生成式人工智能带入医疗保健行业的最前沿铺平道路。

微软的大规模云计算和人工智能技术与Epic对医疗行业和临床工作流程的深刻理解相结合，以解决当前影响临床医生的许多问题。日前，两家公司宣布扩大战略计划，将人工智能大规模引入医疗保健领域，在 Epic 电子健康记录 (EHR) 生态系统中整合对话式、环境式和生成式人工智能技术。该计划旨在加快针对医疗保健最关键需求的解决方案的开发，将在广泛的 Epic 模块中扩大对人工智能驱动的临床见解和管理工具的安全访问，以加强患者护理、提高运营效率、改善医疗保健体验，并支持全球医疗系统的财务完整性。

我们正在共同努力，快速部署数十个合作试点解决方案，以安全地释放微软云和我们的人工智能技术所带来的潜在价值，帮助医疗系统努力克服当前面临的人员、财务和临床访问方面的紧迫挑战。Epic 将在今天举行的年度用户组会议上展示许多基于 Azure OpenAI 服务和 Nuance DAX Express 解决方案的新功能，包括 通过笔记摘要提高临床医生的工作效率：在之前宣布的人工智能辅助 Epic In Basket 的基础上，新的解决方案旨在提高医生和护士的临床效率，帮助他们在日常临床工作流程中提高工作效率。这些解决方案将通过建议文本和上下文摘要的快速审阅，帮助支持更快的文档记录。

通过嵌入式环境临床文档提高临床医生的工作效率：利用Nuance的Dragon Ambient eXperience（DAX）技术，Epic将展示嵌入到本地Epic Hyperdrive平台和Haiku移动应用中的DAX Express人工智能技术，该技术已在数百家Epic客户中部署，目前为数千名医生提供支持，将进一步增强用户的无缝工作流程体验。此外，Nuance 还被 Epic 指定为 Epic 合作伙伴和伙伴第三方供应商计划的首批合作伙伴之一。

通过减少人工、劳动密集型流程提高管理效率：收入周期管理是人工智能能够切实提高效率的众多领域之一。例如，Epic 将展示一种人工智能驱动的解决方案，该方案可根据 EHR 中的临床文档为医疗编码人员提供建议，以提高准确性并简化整个编码和计费流程。

推动医学发展，改善患者预后：通过使用 Azure OpenAI 服务，Epic 目前正在通过 SlicerDicer 为一组初始用户提供生成式人工智能探索，以利用真实世界的数据填补临床证据的空白，并研究罕见疾病等。

微软称其在 Epic 生态系统中整合 Azure OpenAI 服务和 Nuance 环境技术的工作表明，更广泛的战略合作可以迅速加快为医疗机构及其服务的患者提供可操作的人工智能驱动解决方案。

据美国卫生与公众服务部预测，到 2025 年，全国将短缺 9 万名医生。此外，40% 到 60% 的临床医生表示他们正在经历职业倦怠。除了这些挑战之外，医疗服务提供者还面临着财务压力，同时还要努力高效地提供优质医疗服务。根据麦肯锡公司的数据，美国全国医疗支出的近四分之一用于行政成本，而这些成本可以通过技术手段来降低。

此外，UPMC 互联医疗中心/KLAS 研究公司最近对 58 名医疗机构和支付机构的高管进行的调查再次强调了提高运营和临床效率的迫切需要。调查发现，医疗系统在未来两年内将优先投资于人工智能解决方案，重点是运营优化、健康/疾病管理和预测、诊断成像、人口健康管理、价值医疗、患者参与和临床研究。

Epic和微软扩大合作的基础，包括将Azure OpenAI服务集成到Epic的电子病历中以自动起草信息回复，以及将自然语言查询和交互式数据分析引入Epic的自助报告工具SlicerDicer的解决方案。微软和 Nuance 最近还合作将Nuance Dragon Ambient eXperience Express(DAX Express) 解决方案集成到 Epic 平台，为临床和管理用户提供更广泛的人工智能功能。