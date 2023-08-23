根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以将近2100万次下载，位列7月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了27.7%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占9.4%和8.3%。7月7日，该游戏迎来了6周年庆，并在每周推出限时Craftland游戏模式。值得注意的是，这些新模式恰逢其下载量达到峰值。此外，玩家能通过各种活动获取周年庆道具、皮肤和套装等。这一系列活动进一步巩固了Garena《Free Fire》下载榜冠军位置。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场。）

《Roblox》以2040万次下载排名第2。巴西是该游戏第一大市场，贡献了12.9%的下载量；美国市场以12.2%紧随其后，排名第3的墨西哥市场占7.3%。在7月期间，该游戏与知名化妆品品牌Fenty Beauty携手，呈现出一个沉浸式的虚拟品牌体验。玩家参与寻宝、迷宫和产品定制等活动以获取道具。此外，7月份推出的限量“Puffy Puffer Fish”道具，以及旨在改善游戏体验的更新等，有效地促使下载量激增。

排名前五的另外3款游戏依次为Gametion《Ludo King》，Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和腾讯《PUBG Mobile》。

2023年7月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量超过47.4亿次，环比增长6.8%。印度市场以8.33亿次下载排名第1，占全球总下载量的17.5%。巴西市场以9%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8.4%。

腾讯旗下射击手游《Arena Breakout 暗区突围》7月中旬登陆海外市场并引起广泛关注，凭借沉浸式的战斗体验和高自由度的战术策略，成功进入下载量增长榜第3名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。