印度汽车制造商马鲁蒂铃木提出了“马鲁蒂铃木3.0”战略。该公司的目标是到 2031 年推出六款新型电动汽车，并目标 60% 的销量来自电动汽车。

然而，60% 的销量并不是最终目标，马鲁蒂补充说，其目标是混合动力车型的销量占 25%，CNG、沼气、弹性燃料等替代燃料组合的销量占 15%。此外，马鲁蒂希望到 2031 财年“将制造能力从现有的 225 万辆大幅扩大到 400 万辆左右”。

正如马鲁蒂铃木印度公司所言，该公司已经拥有相当大的电动汽车产品，“从入门级掀背车到全尺寸 SUV”。马鲁蒂铃木印度公司董事长 RC Bhargava 预计，到 2030-31 财年，他们将拥有约 28 种不同的车型。

该公司在 2023 年 1 月的德里汽车展上展示了一款原型电动汽车。“这是一款中级 SUV，续航里程为 550 公里，电池容量为 60 千瓦时，”马鲁蒂铃木印度公司总经理兼首席执行官 H Takeuchi 解释道。该电动汽车将由铃木汽车古吉拉特邦制造。

“半导体短缺仍然影响生产，但影响较小。我预计今年会有进一步的改善，但供应仍达不到正常水平。我们现在在市场上拥有四款广受好评的 SUV，并且正在努力占据这一细分市场的领导地位。”巴尔加瓦在致股东的致辞中补充道：“我们将逐步继续增加过去 2-2 年间下降的市场份额。 3年。由于较小的入门级汽车市场的需求不可能恢复到过去的增长率，因此我们正在重组我们的生产设施，以符合现实和我们对未来的预测。”