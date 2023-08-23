沃尔沃建筑设备公司 (Volvo CE) 已开始在美国宾夕法尼亚州希彭斯堡总部生产电机。该公司的最新车辆 DD25 电动压实机已开始生产。

正如沃尔沃建筑设备公司所写，首批车型预计将于今年晚些时候交付，该公司的目标是到 2030 年其产品线的 35% 是纯电动的。然而，在同一份通讯中，沃尔沃还写道，首批车型将是已于 2024 年初发货，我们已对此进行跟进，并将在制造商明确发货后进行修改。

“沃尔沃的清洁能源电动压实机是第一款完全在美国开发和制造的同类产品，体现了法律的承诺，即通过支持我们的制造商和工人在蓬勃发展的新行业中处于领先地位，并满足他们的需求，从而重振美国制造业的活力。”宾夕法尼亚州参议员小鲍勃·凯西 (Bob Casey, Jr.) 表示：“对电动汽车的需求不断增长。”沃尔沃建筑设备公司北美地区代理总裁斯科特·杨 (Scott Young) 补充道，“这是沃尔沃建筑设备公司具有里程碑意义的一天。” “在希彭斯堡制造电机对于环境、我们的客户、当地经济以及更广泛的美国建筑设备行业来说都是好消息。”

与此同时，沃尔沃还借此机会宣布，将获得美国环境保护署（EPA）110万美元的资助，用于在南加州开展DD25电动车的试点测试项目。

今年1月，沃尔沃建筑设备公司宣布计划大力投资汽车产能，特别是在瑞典阿尔维卡的生产设施投资580万欧元。