新能源车市场充满了新的想象力和创新，有了这些与众不同的设计方向，对全球的新能源车也就有了新的发展突破。这些创新融合了新的科技和技术，也是我们观察全球新能源车发展的窗口。

Pininfarina 推出全电动“hyper Barchetta”B95敞篷超跑

Automobili Pininfarina 在加州蒙特利汽车周上推出了一款电动敞篷超级跑车。该型号名为 B95，将可供购买，但仅限于高度独家的客户。Automobili Pininfarina 希望生产不超过 10 辆 B95 超级跑车，并从 2025 年开始交付——每辆的价格至少为 440 万欧元，约合 500 万美元。

B95 借鉴了电动 GT 超级跑车 Battista 的驱动力，该车于 2022 年推出，也在蒙特雷展出。这意味着：四个独立的轮毂电机可释放 1,400 kW 的峰值功率，并在不到两秒的时间内将 B95 从 0 加速到 100 公里/小时。最高时速超过300公里/小时。T 形液冷电池组在坚固而轻质的碳纤维外壳中可容纳 120 kWh，充电功率高达 270 kW。五种驱动模式可调节四个电动机的动力输出以及电动机的相互作用。不同程度的扭矩矢量可以对电动超级跑车的驾驶行为产生决定性影响（简单的例子：弯道外侧的车轮获得更多动力，从而支持转弯）。

车型名称 B95 很容易解释：“B”代表“Barchetta”车身概念，95 代表计划于 2025 年开始交付——宾尼法利纳设计公司今年将迎来 95 岁生日。在意大利语中，“Barchetta”代表一艘小船。这正是这些汽车应该提供的，一个纯粹的两人空间和一个简单的织物顶部。该系列中最著名的车型可能是名为 Barchetta 的小型菲亚特敞篷车。

兰博基尼 Lanzador 电动跨界概念车出炉

Lanzador概念车推出了一款2+2座高离地GT，造型简洁、纯粹、科技感十足，具有全新的性能理念和前所未有的驾乘体验，秉承了兰博基尼鲜明的DNA和产品理念。一流的运动性和驾驶乐趣。这款概念车结合了兰博基尼超级跑车的固有性能、增强的驾驶乐趣个性以及日常驾驶汽车的多功能性：Lanzador 为新兴的“科技先驱”群体创造了原创的驾驶体验。每个车轴上的高比功率电动机可确保在各种条件、路面和驾驶方式下实现永久全电动驱动，并且峰值功率超过一兆瓦。全轮驱动还在后轴上提供主动电子扭矩矢量，以实现特别动态的转弯行为，经过极其精细的调整并适应各种情况。能量由新一代高性能电池提供，这也保证了长续航里程。“对我们来说，电气化并不意味着限制，而是一个开发更多性能和驾驶性能的明智机会，”兰博基尼首席技术官 Rouven Mohr 说道。因此，在动力、驾驶乐趣和性能方面不会有任何妥协：这是一款让客户每天都能享受到的全电动兰博基尼。

然而，定义未来高性能兰博基尼电动汽车的不仅是硬件组件，还有软件和控制系统。“兰博基尼将通过全主动控制系统的战略来定义自己并在未来脱颖而出。我们正在将兰博基尼集成驾驶动态控制提升到一个全新的水平，这对于量产跑车来说是不可能的，并为我们的客户提供全新的驾驶体验，”Rouven Mohr 解释道。 “在动力、性能、航程和空气动力学之间找到适当的平衡无疑是开发过程中最大的挑战之一，但接受挑战是兰博基尼研发的基石。”

2024 年讴歌 ZDX 作为一款电动 SUV 回归

讴歌的第一款专用电动汽车就在这里，除了有盖的格栅之外，与其他车辆并没有太大的不同。这可能会让人感到震惊，因为复兴 ZDX 铭牌的 500 马力（373 kW/507 PS）跨界车实际上是基于通用汽车提供的硬件。2024 款讴歌 ZDX已经亮相，以 A-Spec 和运动型 Type S 装饰级别进行展示。该产品是在该品牌位于洛杉矶的设计工作室设计的，并由2022 年蒙特雷的Precision EV 概念车预览，您可能没有注意到与 GM 的联系，这是情有可原的。

ZDX 与通用汽车的关系很大程度上以 Utlium 平台的形式保持在幕后。Acura 的新款跨界车配备了 102 kWh 的大型锂离子电池组，续航里程可达 325 英里（523 公里）。对于 ZDX A-Spec，电池组将为单个后置电动机供电，讴歌估计该电动机将产生 340 马力（254 千瓦/345 马力）的健康功率。买家还可以选择双电机 AWD 动力系统（作为 Type S 的标准配置），该动力系统可输出 500 马力（373 千瓦/507 马力），使其成为讴歌有史以来销售的最强大的量产跨界车。

ZDX A-Spec 经过精心调校，而 Type S 将提供高度可调的空气悬架、性能调校的自适应减震器以及带有黄色六活塞卡钳的大型 15.6 英寸 Brembo 制动器。还创建了一种特殊的运动模式，以确保为驾驶员提供全部 500 匹马匹的服务，并且在舒适性或续航里程方面没有任何让步。新款 ZDX 的充电速度最高可达 190 kW。在最快的公共​​充电网络上，ZDX A-Spec 仅需 10 分钟即可恢复多达 81 英里（130 公里）的续航里程。

英菲尼迪 QX Monograph 是一款大型 SUV概念车

英菲尼迪设计的未来已在圆石滩优雅车展上通过 QX Monograph 概念得以展现。这项研究不仅提供了下一代QX80的预览，还展示了该品牌即将推出的设计语言方向。更具体地说，QX Monograph 具有英菲尼迪选择明确强调的许多线条。其中第一个是大“双拱形”格栅。受竹林形状的启发，格栅的茎轻轻地向中间弯曲，彼此交叉，形成复杂的矩阵图案。在这种情况下，格栅采用亮黑色饰面，与深色镀铬边框配合。同时，格栅的尺寸旨在暗示SUV强大、居高临下的驾驶体验。

格栅中央首次使用了英菲尼迪全新的三维标识。新徽章采用特殊的白色照明，有助于给人一种深度的错觉，赋予徽章活力。不过，新的照明技术并不仅仅停留在标志上。此外，QX Monograph采用了由复杂的“和服折叠”图案制成的“数码钢琴键”头灯设计。日间行车灯通过一段连接至格栅，有助于突出引擎盖的高度以及 SUV 的宽度。同样的图案贯穿了QX Monograph 概念车后部的整个宽度，进一步凸显了其霸气的尺寸。照明元素的加宽和变窄有助于暗示深度，有点像徽标。尾灯中的每个钢琴键部分都有两个部分：顶部实心块和下部条纹部分，旨在复制光线在轻轻荡漾的水面上弹跳的外观。

车辆两端的灯光旨在通过欢迎和告别动画来吸引驾驶员和乘客。在其他方面，QX Monograph 还配备了前挡泥板通风口，其形状也受到竹林的启发，以及带有阴影镀铬、亮黑色和红色辐条的机加工合金轮毂。最后，全景天窗有助于让居住者沐浴在自然光中，并为他们提供天空的景色。到目前为止，英菲尼迪只专注于设计，并没有透露量产版 QX80 的动力来源及其内饰。报道称，大引擎盖下预计将配备双涡轮增压V6发动机，外观设计表明豪华的陈设将成为内饰的焦点。

Fisker Alaska 电动皮卡以超强的规格杀入市场

这款电动皮卡长 17.4 英尺（208.8 英寸/5,304 毫米），比丰田Tacoma和福特 Ranger 等中型卡车短，比特斯拉 Cyber ​​truck 等全尺寸电动卡车短超过 23 英寸（584 毫米）和福特 F-150 闪电。尺寸在 20 至 22 英寸之间的合金轮毂与时尚的车顶线、纤细的 LED 照明装置和高腰线相结合，增强了卡车的运动比例。

该皮卡基于Fisker Ocean 基础的加长版，承诺将“运动操控和驾驶动力”与“豪华 SUV 舒适性”以及客户对皮卡的一切期望结合起来。该电动汽车将配备两种不同的电池组，容量分别为 75 kWh 和 113 kWh，充电后的行驶里程为 230-340 英里（370-547 英里）。菲斯克没有详细介绍电动机，但表示阿拉斯加将在 3.9 至 7.2 秒之间完成 0-60 英里/小时（97 公里/小时）的冲刺，具体取决于型号。该公司还声称阿拉斯加将成为“世界上最轻的电动皮卡”，尽管它没有提及目标重量数字。

Zenvo Aurora 是一款疯狂的超级跑车

超级跑车的世界充满了非凡的人物，Zenvo 的最新车型也不例外。该汽车制造商声称，设计师并没有特别关注实现任何数字。相反，他们致力于制造尽可能最好的汽车，并让数字浮出水面。结果就是 Aurora，今天推出了两个装饰级别：Agil 和 Tur。第一个是专注于赛道的高下压力性能版本，而Tur（丹麦语“旅行”的意思）是一个稍微更轻松的、专注于公路的车型。

两者均基于Zenvo 的全新 ZM1 模块化单体壳，该公司称其设计符合一级方程式水平的结构安全性。碳复合材料部件的刚性为 63,000Nm/deg，重量仅为 265 磅（120 千克）。Aurora 的设计保留了约 70% 的底盘，是 Zenvo 迄今为止制造的最轻的车辆。同样，构成这两款车型基础的发动机也非常轻。

Aurora由 Mahle Powertrain开发，采用全铝中置 V12 发动机，重量仅为 575 磅（260 公斤）。6.6 升发动机由四个涡轮增压器辅助，转速最高可达 9,800 RPM，可产生 1,250 马力（932 kW/1,267 PS）的功率。其本身的数字就令人印象深刻，而混合动力系统只会进一步提高赌注。有趣的是，专注于赛道的 Agil 实际上是这两款车型中动力较弱的一款，并且标准配置仅配备一台电动机。动力总成与发动机协同工作，专门为后轮提供 1,450 马力（1,081 kW/1,470 PS）的功率。

欧宝实验概念车让我们一睹未来设计

欧宝展示了它将如何通过其令人惊叹的全新欧宝实验概念来迎接未来。欧宝实验车采用超现代的外观设计，清晰地展现了欧宝品牌未来几年的发展方向。亮点包括尖端的空气效率功能、宽敞、照明的内部空间、轻型座椅和更高级别的平视显示器。

欧宝实验车的时尚轮廓最引人注目的事情之一就是没有镀铬。相反，外部照明和大胆对比图形的添加为已经令人印象深刻的比例增添了个性和精致。总体而言，这款高效的电池电动跨界车基于最先进的 Stellantis BEV 平台，并配备了电动全轮驱动。戏剧性的锥形轮廓具有大胆而纯粹的设计，干净的表面增强了其令人惊叹的存在感。就连传统的后视镜也被 C 柱上完全集成的 180 度摄像头所取代，而锋利、肌肉感强的轮毂则强调了自信的姿态。

在前部，新款发光欧宝 Blitz 自豪地坐落在标志性欧宝 Compass 的中心，这是欧宝设计理念的指导元素。它的两侧是水平轴上细长的机翼标志性照明，而照明的中心折痕则增添了更多戏剧性。然后，通过边缘照明技术和先进的玻璃透明度创建的独特指南针标志制动灯在后部重复这一点。这与醒目的欧宝字样（而不是后面的 Blitz 标志）相结合，形成了中心元素。前罗盘周围是下一代 4D Opel Vizor。额外的维度是增加了先进的瞄准技术，包括传感器、激光雷达、雷达和摄像头系统。