市场情报和搜索平台提供商AlphaSense宣布在新加坡设立新区域中心，继续向亚太地区(APAC)扩张。此扩张是为了满足该地区强劲的客户需求，推动AlphaSense全球业务不断拓展，使该公司能够更好地服务其现有的亚太地区客户群，同时增强其扩大客户群的能力。

AlphaSense在宣布设立区域中心前，在2023年达成了几个重要里程碑，包括推出生成式人工智能功能Smart Summaries，以及4月份对Alphabet独立成长基金CapitalG领投的2.25亿美元D轮融资追加1亿美元的投资，使该公司估值达到18亿美元。

AlphaSense的客户群目前包括4000多家代表了该地区最具影响力的行业的企业客户，其中包括亚太地区排名前10的资产管理公司中的7家，以及如生命科学、能源、工业、消费品和技术等行业的领先公司——其中许多现有客户目前位于亚太地区。亚太地区客户包括中外制药、三星、Petronas、汇丰银行、香港Sylebra Capital、新加坡YH2 Capital Management等。新办事处以及AlphaSense为了在亚太区拓展业务而进行的投资，将有助于为新加坡、澳大利亚、香港和整个亚太地区的现有和新客户提供更高水平的支持。

国际企业销售高级副总裁Daniel Sanchez-Grant表示：“我们很高兴在新加坡设立新办事处，尤其是当我们留意到亚太地区对企业市场情报解决方案的需求不断增长。新加坡市场蓬勃发展，人才济济，因此AlphaSense选择新加坡作为其重要经济中心，在此扎根并建立致力于服务该地区的一流销售和支持团队。”

AlphaSense还为其独家售后市场研究产品Wall Street Insights(WSI)添加来自亚太地区顶级分析师团队（包括Macquarie、HSBC和Mordor Intelligence）的专业内容。目前，用户可以在AlphaSense平台上搜索八种语言的非英语内容，包括日语、韩语和简体中文。

AlphaSense总裁兼首席营收官Kiva Kolstein表示：“亚太地区是世界上最具活力、增长最快的经济体之一。此扩张不仅加强了我们的全球影响力，而且还承诺带来有助加速公司增长的重要商机，进一步推动我们实践使命，使每个行业的更多专业人员能够自信和快速地做出更明智的决策。”

AlphaSense计划到2024年在新加坡雇用30多名员工，职位涵盖销售、内容、营销和客户支持，其中包括领导该办事处的区域经理。向亚太地区扩张是AlphaSense扩大全球业务的最新例证。2022年9月，AlphaSensense在德国开设了办事处，扩大了其目前在美国、英国、芬兰和印度的业务版图。