比亚迪将在慕尼黑国际汽车展（IAA） （2023 年 9 月 5 日至 10 日）上展示 6 款电动汽车并展示新技术。比亚迪的产品组合正在迅速扩大。腾势还将首次向欧洲观众展示其豪华子品牌DENZA腾势，重点展示腾势D9这款终极新能源代步车。

比亚迪进入欧洲乘用车市场不到一年，最初在2022年巴黎车展上首次亮相了三款车型：比亚迪汉（E级轿车）、比亚迪唐（E级SUV）和比亚迪ATTO 3（C-细分SUV）。随着敏捷的比亚迪海豚（C级掀背车）将于2023年夏季上市，比亚迪海豹（时尚运动的D级轿车）将于今年秋季上市，以及宽敞实用的比亚迪海豹U（D -细分市场SUV），比亚迪在欧洲快速扩大其电动汽车产品范围。

德国慕尼黑车展 IAA Mobility 是向欧洲客户介绍受海洋启发的比亚迪 SEAL 和比亚迪 SEAL U 的理想平台。这两款车都配备了比亚迪的创新技术，在安全性、舒适性和性能方面，同时吸引了不同的受众。

时尚、时尚、运动的比亚迪海豹（D-sedan）荣获著名的 iF 设计奖。动感的低线条赋予其真正的运动气息，许多精致的设计风格与比亚迪的 Ocean X 设计语言相呼应。它采用比亚迪最新的CTB（Cell-to-Body）技术，将车身和刀片电池集成在一起，具有卓越的结构强度。BYD SEAL 还受益于比亚迪最新的 iTAC（智能扭矩自适应控制），可实现先进的稳定性和安全性能。它也适用于所有类型的旅程，续航里程为 570/520 公里（WLTP 组合）。比亚迪SEAL将配备82.5千瓦时比亚迪刀片电池。将有两个装饰级别：后轮驱动（RWD）“Design”功率为230 kW，全轮驱动（AWD）“Excellence”功率为惊人的390 kW。

BYD SEAL 与超多功能、舒适、宽敞且实用的 BYD SEAL U（U 表示实用）一起在欧洲首次亮相。比亚迪SEAL U是比亚迪最新的D级纯电动SUV，以高规格为标准，提供卓越的多功能性和价值。比亚迪SEAL U将时尚美学与智能体验融为一体，具有高水平的安全性、舒适性和实用性。与比亚迪SEAL一样，比亚迪SEAL U也采用了比亚迪海洋风格的设计语言，注重每一个接触点的细节。比亚迪 SEAL U 可搭载 5 名乘客，且具有充足的载货能力，使其成为实用且宽敞的选择。

比亚迪 SEAL U 有两个装饰级别。Comfort版搭载71.8kW比亚迪刀片电池，续航里程为420公里；Design版搭载87kWh刀片电池，WLTP续航里程为500km，令人放心。比亚迪SEAL U凭借丰富的装备和智能技术以及高标准的标准配置，在纯电动SUV类别中展现了非凡的价值。

推出腾势D9

慕尼黑IAA是比亚迪首次向欧洲观众展示其高端子品牌DENZA的又一重要亮相。比亚迪与梅赛德斯-奔驰的合资企业腾势展示了腾势D9，这是一款终极载人汽车，提供无差别的7座容量，2+2+3的空间。DENZA腾势D9以DENZA专属品牌的洞察力挑衅欧洲市场。

比亚迪欧洲及国际合作部总经理兼董事总经理Michael Shu表示：“比亚迪真正致力于向欧洲市场推出创新型高科技环保汽车。慕尼黑 IAA 为我们提供了展示比亚迪最新车型的完美平台。我们致力于在我们的产品组合中提供多种选择，并配备我们最新的改变游戏规则的技术，以满足不同消费者的需求。通过我们在欧洲经验丰富的经销商合作伙伴，我们热衷于提供高水平的客户服务。我们满怀兴奋地前往慕尼黑车展，展示更多我们的技术创新和产品，并继续与欧洲志同道合的合作伙伴建立关系，合作共赢。”