现代汽车已开始在其位于捷克共和国的工厂捷克现代汽车制造公司 (HMMC) 生产全新 KONA Electric。第一年，HMMC 计划生产 20,000 多台KONA Electric设备。随着这一发展，现代汽车将继续致力于实现到 2035 年在欧洲仅销售零排放汽车的承诺。

第二代 KONA 以全电动车型为主导，提供先进的安全性和便利性功能以及领先的续航里程。现代汽车首先开发了全新 KONA 作为电动汽车，符合该公司 2022 年 3 月宣布的加速电气化战略，该战略将在 2030 年之前将 11 款新现代电动汽车推向市场。

现代汽车继续向欧洲各地的客户展示其奉献精神。早在 2020 年，第一代 KONA Electric 成为现代汽车在欧洲生产的首款电动汽车。通过 HMMC 的生产补充公司韩国蔚山工厂的供应的战略决策大大缩短了欧洲客户的交货时间。第二代 KONA Electric 延续了这一战略，以更好地服务欧洲市场——欧洲制造，服务欧洲。此外，HMMC 的专家在欧洲新车型的开发过程中拥有重要发言权，从初始草图的准备开始。这种新的开发流程使他们不仅能够塑造全新 KONA Electric 的特性和参数，而且还能在早期阶段考虑工厂的具体情况。

HMMC 预计，到 2023 年底， KONA Electric将占该工厂总产量的 15%，部分原因是 HMMC 的电动汽车将交付到目前 22 个欧洲市场之外的另外 20 个国家。到今年年底，新一代 KONA Electric 车型的产量将达到 21,000 辆，明年还将生产 50,000 辆。KONA Electric 现在将在 HMMC 为英国、爱尔兰和塞浦路斯生产右舵版本。电动车型的新目的地还将包括土耳其和以色列，以及留尼汪岛和瓜达卢佩岛。

这家位于捷克的工厂将继续生产具有不同电池容量的两个版本的 KONA Electric，两者都比前代产品提供更高的性能和续航里程。65.4 kWh 电池组 KONA Electric 配备 160 kW 电动机，可提供同级领先的 514 公里（WLTP）续航里程。基础版将配备 48.4 千瓦时的电池组和 114.6 千瓦的电动机，提供 377 公里的续航里程（WLTP）。

KONA Electric 的电池由 LG Energy Solution 位于波兰弗罗茨瓦夫的工厂生产。然后，到 2021 年底，这些电池将在生产手动变速箱的同一 HMMC 工厂组装成最终形式。欧洲和全球对电动汽车的需求增长速度快于市场预测，这种增长在 HMMC 很明显。今年该工厂生产的混合动力车、插电式混合动力车和电动汽车的份额超过 40%，并且还在稳步增长。

从 2035 年起，现代汽车将只在欧洲提供零排放汽车。为了配合向清洁出行的过渡，HMMC 生产的纯电动车型组合将在未来几年继续扩大。