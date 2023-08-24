据悉，新加坡健康科技初创公司Neurowyzr已于近日获得了一笔210万美元的种子轮融资，使其融资总额达到330万美元。

这笔最新融资由Jungle Ventures及Surge（Peak XV旗下加速器项目）联合领投，并得到了一些天使投资人的参投。据了解，本次资金将会用于推动Neurowyzr的产品研发以及公司在东南亚和印度市场的扩张——其中，针对扩张计划，Neurowyzr透露，公司的目标是在亚洲和美国范围内扩大规模。

Neurowyzr成立于2019年，致力于通过其云SaaS平台帮助用户辅助评估其认知状况（如即时记忆、工作记忆、注意力等）。据介绍，相比于会受到测试者偏差干扰的书面测试以及价格昂贵的MRI/CT扫描，Neurowyzr旗下专为健康检查中心和诊所设计的测试工具DBFS具备价格更低且流程更快的优势——根据Neurowyzr官网，DBFS仅需15到20分钟即可完成测验，且成本可较书面纸笔测试低10倍（后者往往需要经过培训的专业人员以及相关仪器的辅助）。

另一方面，Neurowyzr也推出了一款名为Attayn Corporate的商业解决方案，希望以此帮助公司员工制定个性化个人成长计划，以改善他其大脑健康状态。此外，Neurowyzr也指出，该解决方案也可还为公司提供匿名数据来帮助设计员工培训及健康计划。

在市场表现方面，Neurowyzr的产品已被大华银行、Parkway Shenton、SATA CommHealth等机构所使用。同时Neurowyzr也透露，公司目前也正与南洋理工大学李光前医学院痴呆症研究中心等学术组织合作，以开发更多数字化大脑健康解决方案。