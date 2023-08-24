随着Northvolt在波兰的 Northvolt Dwa 组装其首个电池系统，该公司宣布筹集 12 亿美元资金，为其进一步欧洲和北美扩张计划提供资金。参与本次融资的投资者包括 AMF、AP Funds 1-4（通过共同拥有的公司 4 to 1 Investments）、ATP、Ava Investors、Baillie Gifford、Compagnia di San Paolo through Fondaco Growth、Folksam Group、高盛资产管理公司、IMAS 基金会、奥林匹亚集团、OMERS Capital Markets、PCS Holding、Swedbank Robur、TM Capital 和大众集团。

目前，该公司正在开发制造能力，以交付来自宝马、Fluence、斯堪尼亚、沃尔沃汽车和大众集团等主要客户的 550 亿美元订单。Northvolt 战略的一个关键方面涉及在整个电池价值链中建立内部能力和影响力，包括正极材料的生产和回收。Northvolt 计划通过其大规模回收计划，到 2030 年实现 50% 的原材料需求来自回收电池。

到 2021 年，Northvolt 已招募了约 1,800 名员工，并且每月继续招募约 150 名员工来支持其计划。公司的重点项目包括Northvolt Ett的不断提速和扩张，以及在瑞典哥德堡建立 Northvolt沃尔沃汽车合资超级工厂，以及 在德国海德建立第三个超级工厂Northvolt Drei。与此同时，一家名为 Northvolt Fem 的阴极工厂正在瑞典博伦厄 (Borlänge) 建立。Goldman Sachs Bank Europe SE、JP Morgan AG 和 Morgan Stanley & Co. International plc 担任 Northvolt 的联合配售代理。