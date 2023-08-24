大众 ID.7加入该汽车制造商的全电动产品阵容，成为继ID.3、ID.4、ID.5和ID.6以及新型ID.Buzz电动货车之后的第六款车型。这家德国汽车制造商已在其埃姆登工厂正式开始生产 ID.7。ID 7 预计将于今年秋季登陆欧洲市场，并计划于 2024 年在北美发布。

“今天 ID.7 的产量提升是我们转型的一个重要里程碑，”大众汽车核心品牌负责人 Thomas Schäfer 周一在东弗里西亚埃姆登工厂正式投产时表示。“凭借 ID.7，我们在电动汽车领域达到了新的水平。最早到 2026 年，我们将拥有业内最广泛的产品组合。”这位大众经理表示。

大众汽车在今年 1 月的 CES 上向我们展示了ID.7 电动轿车的预览。他们承诺，这款旗舰电动汽车的性能将明显优于之前发布的任何基于 MEB 的车型。随后，4月份，大众汽车正式向全球推出ID.7，并同时开始在北美、欧洲和中国等重要市场销售。ID.7 是首款配备更强大、同时更高效的 APP550 电动机以及新电池尺寸的 MEB 型号。

ID.7 最初将提供 Pro 版本。该车型将配备 77 kWh 电池，WLTP 续航里程可达 615 公里（382 英里）。后续版本 ID.7 Pro S 将配备 86 kWh 电池，续航里程可达 700 公里 (WLTP)。更高版本的 ID.7 Pro S 将配备 86 kWh 电池，WLTP 续航里程可达 700 公里（435 英里）。该电池的峰值充电功率可达 200 kW。

新款 ID.7 是大众汽车将于 2026 年推出的十款新电动车型之一。仅今年就推出了新款ID.3、ID.7。Buzz 拥有长轴距和 ID.7。电动紧凑型 SUV 和ID 的量产版。计划于 2026 年推出2 款，价格均低于 25,000 欧元。与竞争对手相比，这将使汽车制造商拥有最广泛的电动汽车产品线。

新款ID.7将在大众汽车位于德国埃姆登的工厂生产，供应欧洲和北美市场。在中国，相应的ID.7车型将在当地生产。