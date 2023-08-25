福特推出了基于新一代Transit / Tourneo Custom的新型 Nugget 露营车。该车型采用与露营车专家 Westfalia 合作开发的多区域客舱布局，最多可容纳 4 人，并配备露营所需的所有便利设施。福特承诺与前代产品相比，改进了驾驶动力，而动力总成阵容现在除了柴油发动机之外还包括插电式混合动力选项。

从外观上看，Nugget 看起来与任何其他 Transit / Tourneo Custom 没有什么不同，除了车顶采用了弹出式装置以及位于右侧的 Westfalia 品牌可伸缩遮阳篷。与大多数露营车一样，亮点是内部已改造成居住空间。改造由 Westfalia 负责，带来了新的“多区域”布局，其中有独立的烹饪、起居和睡眠空间。这意味着即使设置了两张双人床，露营者也可以在机舱内走动、做饭、进出车辆。

由于采用了新型自折叠织物，容纳上层床的电动倾斜屋顶更易于操作，并且顶部配有可选的太阳能电池板，用于为休闲电池充电。前排加热座椅可旋转 180 度，与折叠桌和可选加热后排长凳相结合，形成起居、就餐或工作区域。小厨房位于货车后部，呈L形布局。它配备了新的抽屉式冰箱、燃气灶和带热水的水槽作为标准配置，同时与上一代产品相比，工作台面空间增加了 20%。厨房旁边有一个冷/热水淋浴出口，可与可选的后挡板隐私帐篷结合使用。

据说材料质量和技术设备都得到了提高。后者包括一个 7 英寸触摸屏，可以访问气候控制、可定制的 LED 内部照明、倾斜计、水和电池水平。此外，用户可以使用智能手机作为上述功能的遥控器。该露营车配备了 13 英寸信息娱乐触摸屏、数字仪表盘、大量 ADAS、前后排乘客的 USB-C 端口、无线充电板、5G 模型连接和新的音频系统。户外桌椅是标准配置，可以存放在车内的特殊隔间中，而有色车窗则配有遮光卷帘而不是窗帘。

福特表示，由于采用了新平台和独立后悬架，新款露营车的操控性和精致度得到了改善。该系列的亮点是 PHEV 选项，配备 2.5 升汽油发动机和单个电动机，总功率为 229 马力（171 千瓦/232 马力）。11.8 kWh 电池在常规 Transit/Tourneo Custom 中可实现 50 公里（31 英里）的零排放续航里程，但较重的 Nugget 的续航里程很可能会少于这个数字。