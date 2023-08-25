虽然 AMD 此前已经收购了多家硬件公司，但收购的软件公司却少之又少。日前，AMD 宣布收购人工智能软件公司 Mipsology。

Mipsology 成立于 2015 年，总部位于法国帕莱索，是 AMD 的长期合作伙伴，此前一直为 AMD 开发 AI 推理与优化解决方案和工具。

Mipsology 的旗舰产品 Zebra AI（软件）支持包括 TensorFlow、PyTorch 和 ONNX Runtime 在内的行业常用框架，可与 AMD-Xilinx 等 FPGA 一起使用。

据称，Mipsology 的 FPGA 上的 Zebra AI 软件能够与 GPU 推理性能相媲美。

AMD 表示，Mipsology 团队在提供基于 AMD 自适应计算芯片的 AI 软件和解决方案方面拥有丰富的经验，加入 AMD AI 集团将进一步加速其客户参与度并扩展人工智能软件开发能力。

具体而言，该团队将帮助 AMD 开发全套 AI 软件堆栈，扩展其 AI 软件工具、库和模型生态系统，为在 AMD 硬件上运行的 AI 模型的简化部署铺平道路。

此次整合还支持 AMD 的统一 AI（UAI）软件堆栈，该堆栈提供了跨边缘、端点和云的一致的 AI 训练和推理接口。

来源：IT之家