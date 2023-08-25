梅赛德斯在 IAA 前夕推出了其电动系列 EQA 和 EQB 的改款车型。这两款 E-SUV 都拥有全新的外观、效率更新和新的设备细节 – EQB 首次配备了拖车连接器。

梅赛德斯在声明中表示，根据 WLTP，EQA 的续航里程增加了 20 公里，达到 560 公里，其中包括空气动力学优化和滚动阻力优化的轮胎。该数字适用于EQA 250+；2022 年推出的前轮驱动车型配备 70.5 kWh 电池，输出功率为 140 kW。其他 EQA 版本的能量含量仍为 66.5 kWh，不会因改款而改变。各个驱动器选项的性能数据也保持不变。

得益于滚动阻力优化的 235/55 R 18 轮胎，这一长达 20 公里的改进成为可能，梅赛德斯称该轮胎是“许多欧洲市场”的标准轮胎。此外，空气动力学性能也得到了优化，例如后轮拱前缘的优化。此外，尾灯中还集成了一个横杆，起到扰流板的作用。关于新的“里程监控”功能，该功能会向驾驶员推荐多种节能选项，例如最大行驶速度以避免额外的充电停车。

这家总部位于斯图加特的公司表示，新的“范围最大化”功能应该“在日常使用中有用”。它写道：“显示器或空调等能源消耗设备可以被关闭，或者它们的功能受到限制，以支持更大的范围。” 高端品牌的客户是否真的将其视为有用的日常功能，还是将其视为几乎没有什么好处的舒适限制，将通过客户反馈来显示。

此外，五座 EQB 还首次可选配包含 ESP 拖车稳定功能的拖车联轴器。这可能是对之前客户反馈的反应。带制动器的最大拖车负载为 1,400 或 1,700 kg（前轮驱动/4MATIC 版本的数据）。选装的七座车型不能与拖车连接器一起订购。

此外，模型更新为 EQA 和 EQB 带来了即插即用功能。除了欧洲 2,400 多个 Ionity 快速充电站外，Plug & Charge 还可在德国 1,400 多个 Aral pulse HPC 上使用。

两种型号的外观几乎没有变化。黑色面板前部（而不是内燃机散热器格栅）现在具有典型的梅赛德斯星形图案，以前它们是全黑的。除了上述的空气动力学变化外，只有外观上的细节创新，例如保险杠进行了轻微修改。车内，两款电动汽车配备了新的方向盘以及当前的 MBUX 一代（中央显示屏现已成为标准设备）和更新的驾驶辅助系统（得益于新的传感器和摄像头）。

EQA和EQB的更新版本可以从2023年秋季开始订购，并将于2024年初到达欧洲经销商。改款车型的价格尚不清楚。