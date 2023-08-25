百奥赛图宣布，为了更清晰地展示发展战略、业务构成，强化公司临床前药物研究产品与服务业务的品牌形象，公司决定将临床前研究产品与服务相关的几大平台进行整合，形成独立业务子品牌——BioMice，中文“百奥动物”。同时推出百奥动物的吉祥物蓝宝。

百奥赛图另一主打业务-抗体新药开发-包括全人抗体小鼠平台（RenMice：RenMab, RenLite, RenNano, RenTCRm, RenTCR）以及基于RenMice平台开发的，处于不同阶段的合作与自研抗体新药资产，将以独立的子品牌形象，另行做详细介绍。

BioMice百奥动物业务介绍

百奥动物代表了公司基因编辑服务、基因编辑模式动物产品研发、生产、销售和临床前药理药效服务业务。

基因编辑服务：

公司对外提供服务的基因编辑技术包含ESC/HR技术和EGE技术，至今已为客户完成了约4300个定制化基因编辑大 /小鼠及细胞系项目。百奥赛图自主建立的C57BL/6背景的干细胞系以及培养体系，可以保证经过近100次的传代后仍可以具有全能性，获得成体小鼠。EGE是一种以CRISPR/Cas9为基础，经过自主研发优化后，将基因敲进效率提高近20倍的基因编辑技术；同时还可以精确编辑几乎任何基因组位点的DNA序列，使得对部分非常难以改造的基因组位点提供了编辑的可能。

基因编辑模式动物产品的研发、生产与销售：

模式动物平台包括强大的模型开发能力和丰富的模式动物品系，以及超一流的动物设施。百奥动物目前拥有2800多种基因编辑创新动物和细胞模型，用于支持药物的临床前评估和发现。模型的开发在持续进行中，预计每年完成200-300种新模型的开发并投放市场。这些模型可以分为3大类：1）靶点人源化动物和细胞系，包括免疫检查点（如PD-1和CD3E）、细胞因子/细胞因子受体（如IL-4/IL-4R和IL-33）、GPCR（如CCR8）、TAA（如Her2, Trop2）等；2）重度免疫缺陷鼠B-NDGTM及其系列二代产品，包括可延缓GvHD反应、增加抗体药物观察窗口的B-NDG B2m KO plus 、促进人NK细胞重建的B-NDG-hIL15和无需辐照的B-NDG hTHPO等；3）基因敲除鼠、疾病模型鼠、老龄鼠与其它实验工具鼠。

药理药效服务：

基于动物模型的创新性和先发优势，百奥动物建立了全面的体内和体外药理药效平台，以进行规模化体内药效筛选及评价、药效动力学（PD）和药代动力学（PK）研究、生物标记物分析以及病理学和毒理学研究。结合百奥动物基因编辑动物模型的优势，百奥动物还建立起多种疾病模型，包括肿瘤模型（同源移植、异种移植-CDX/PDX、自发肿瘤）、代谢疾病模型（NASH、肥胖和糖尿病、动脉粥样硬化、慢性肾病、纤维化等）和炎症及自身免疫病模型（关节炎、皮炎、系统性红斑狼疮、银屑病、多发性硬化症、炎症性肠病等），用于各领域相关药效评估。百奥动物已经成为全球400多个药企及Biotech公司长期稳定的合作伙伴。已累计为客户完成2000多个药理药效评价项目。

动物中心：

百奥动物在海门（江苏）、大兴（北京）和波士顿（美国）拥有55000平方米的SPF设施，拥有150000多个笼位，包括300个隔离包中的30000个笼位和IVCs中的120000个笼位。该设施的最大供应能力为每年80万只基因编辑小鼠。通过实施严格、科学、标准的操作程序和高效的设施管理系统，动物中心对关键质量控制测试执行了与国际标准相同甚至更高的标准，以识别微生物污染。海门动物中心于2016年获得AAALAC认证并于2019年成功续批；2021年北京动物中心也取得AAALAC认证。

凭借齐全的动物品系、大规模供应能力和优质的药理药效服务，百奥动物已被许多全球研究机构和生物技术/生物制药公司公认为长期合作伙伴，包括全球几乎所有的MNC、中国的头部药企与生物技术公司，及著名的科研单位。其动物模型已在顶级学术期刊上发表多篇论文。