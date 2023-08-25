在慕尼黑举行的2023 年 IAA Mobility国际汽车展上，宝马集团将展示其在电气化、数字化和循环等关键行动领域持续转型的最新亮点。配备BMW、MINI和BMW Motorrad品牌电动动力总成的最新车型，加上 Vision Vehicles 和未来世界个人出行概念，都凸显了该公司在这些领域的创新实力。随着个人出行新时代的到来，宝马集团即将推出其最新亮点——BMW Vision Neue Klasse，它汇集了集团在未来出行三个关键领域的开发专业知识。

在 2023 年 IAA Mobility 展会上，宝马集团向参观者展示了 Neue Klasse——宝马即将推出的新一代车型。BMW Vision Neue Klasse 以标志性的 BMW 风格融合了电气化、数字化和循环领域的创新。Vision Vehicle 将设计、控制/操作、效率和可持续性带入一个全新的维度——不久之后就可以在路上体验到。

2023 年 IAA Mobility 期间，BMW Vision Neue Klasse 将在峰会和开放空间展出。新款Vision汽车融合了宝马集团面向未来的关键领域的最新创新技术。因此，它以 BMW i Vision Circular 和 BMW i Vision Dee 为基础——这两款车已经展示了宝马集团在循环经济和数字化领域的开发专业知识——并将其品质与外观和内饰设计、用户体验方面的进一步新发展相结合。以及动力总成和电池技术。

除了全电动 BMW i5 之外，该品牌还在 2023 年 IAA Mobility 展会上展示了另外两款配备电动动力总成的车型。最早将于 2024 年春季推出两款采用最先进插电式混合动力技术的车型全新 BMW 5 系轿车系列。来自新一代模块化高效动力单元的六缸和四缸直列汽油发动机将与用于插电式混合动力系统的最新 BMW eDrive 技术相结合。与即将推出的一代车型相比，这将导致输出显着增加和功率传输更加急剧，同时还显着提高效率和电动范围。

专为新型插电式混合动力系统开发的电动机与其电力电子设备一起集成到八速 Steptronic Sport 变速箱中。高度集成的驱动单元可为新款 BMW 550e xDrive 轿车贡献高达 145 kW/197 hp 的功率，最大组合输出为 360 kW/489 hp。

BMW iX5 Hydrogen 配备了最新的第五代 BMW eDrive 技术。后桥高度集成的驱动单元从专为氢燃料电池汽车开发的采用锂离子技术的高性能电池中获取能量，最大输出功率为 295 kW/401 hp。电动机还兼作发电机，在超速或制动时将能量反馈回高性能电池。

该模型的两个由碳纤维增强塑料 (CFRP) 制成的 700 巴储罐可容纳 6 公斤气态氢气，可在三到四分钟内重新填充。燃料电池系统中的氢气和空气中的氧气之间发生化学反应，从而产生电动机的电力。BMW iX5 Hydrogen 在 WLTP 循环中无需加油即可行驶 504 公里（313 英里）。这款氢动力 SAV 在六秒内完成 0 至 100 公里/小时（62 英里/小时）的冲刺，并继续达到超过 180 公里/小时（112 英里/小时）的最高时速。

BMW iX5 Hydrogen 结合了长途行驶能力和短距离加油站、零尾气排放以及 BMW 标志性的驾驶动力。如果必要的基本条件具备，其氢燃料电池技术有潜力成为宝马集团未来动力总成产品组合的另一个支柱。作为持续转型的一部分，宝马集团正在采用一种涵盖驱动系统所有技术的方法。因此，该公司正在为满足世界各地不同的客户需求、基础设施标准以及政治和监管框架做好准备。