方程豹汽车成都车展发布会如期而至，方程豹首款战略车型 豹5正式发布，即日起正式开启盲订，盲订价格区间为30-40万元。首批用户盲订1000元意向金可抵扣车款3000元，另外还赠送8000元选装基金。豹5所搭载的DMO超级混动越野平台，由全新混动非承载式架构和越野专用混动架构组成，将为整车带来越野可靠性和强悍动力。同时云辇-P标准版智能液压车身控制系统赋予整车越野更大的拓展性，增强全场景驾乘舒适性。

基于比亚迪全新DMO超级混动平台打造的豹5，采用了全新的“豹力美学”设计语言。比亚迪全球设计总监沃尔夫冈·约瑟夫·艾格表示，豹5核心设计结合了对力量、科技与越野三域美学的最新探索，打造出“豹力美学”设计语言，体现了新能源硬派越野美学新境界。豹5 车身尺寸分别为4890/1970/1920mm，轴距达2800mm。在外形塑造上，豹5极具视觉冲击力的矩阵大灯与尾灯，灵感源自经纬度，一横一竖展现出豹5纵横经纬，纵情山河的勇猛形象。

基于DMO超级混动越野平台，豹5首搭智能三把锁、越野专用1.5T纵置高功率骁云高功率发动机、前驱200kW纵置EHS电混系统、高达285kW带低速四驱的越野专用后驱总成及CTC越野专用双层刀片电池包等一系列专属“豹力科技”，为整车带来超500kW的系统功率，零百加速达到惊人的4.8s。

同时，DMO还能兼容云辇-P标准版智能液压车身控制系统，可实现140mm超长行程调节及多级阻尼调节。加上豹5有着 39°的接近角， 35°的离去角，以及27°的纵向通过角，最大离地间隙310mm，能够让其轻松通过各种复杂路况。

此外，在DMO的加持下，豹5馈电油耗低至7.8L，远低于燃油越野车，综合续航超1200km，能让用车成本大幅降低。

在底盘方面，豹5搭载了同样“豹力”的新能源越野专属CTC电池底盘一体化技术，通过刀片电池与大车架的结合，扭转刚度较传统非承载式车身提升38%，能更好的减少车身变形。

在磷酸铁锂刀片电池高安全的基础上，开发了多达5层的高强度防护结构，采用“环抱式”双重防护系统；整车有前部三重防护横梁、侧面高刚度车架等全层级防护。

电池包在标准跌落冲击试验下，能承受超行业标准10倍的冲击能量。无论是小偏碰、侧柱碰测试，还是用户遇到的真实底部刮擦场景，豹5底盘都能得到良好防护。

户外越野场景，是豹5发挥强悍实力的最佳舞台。32000N的同级最强牵引力，可选2.5t原厂拖挂资质；随车配置的VTOL对外放电功能，也让房车补电更便捷。值得一提的是，在“电”的能力和电机的精准控制之上，豹5天生自带智能三把锁，能实现100%的爬坡率。在泥坑脱困时，豹5比机械越野领先5秒脱困；

在沙漠冲坡时，豹5起步时间可达300毫秒以内，相较机械越野拉开5倍的量差，实现超150米的干拔冲坡；在冰雪路面时，豹5控制起步打滑，零到五十公里加速成绩快至7.6秒。

打滑识别快、需求算得准、驱动力响应快，加之豹5最大涉水深度700+90mm的核心零部件IP68级防水标准，让豹5在沙漠、泥地、冰雪、山地等各种复杂工况，都能做到游刃有余，把越野性能带到一个新高度。

在车内座舱方面，豹5将以更多的越级舒享配置，致力于为用户提供自在舒适的高奢体验。豹5与法国高端音响帝瓦雷合作，打造出专属音乐座舱。

包括顶棚天空音响、C柱环绕音响、头枕音响在内的至高18个车内扬声器，以及结合帝瓦雷独有的SAM技术，渲染出无比震撼的低音效和HIFI级高保真音效。

同时，豹5方程豹Filink智能座舱依托开放式生态，实现车机体验全面对齐手机体验。车内50英寸AR-HUD、中控屏等与流媒体后视镜全面打通、实现五屏互联，叠加全车四音区智能语音控制系统，能为用户打造专属的智能交互空间。

相信随着豹5的正式登场，未来比亚迪还将通过方程豹品牌，为全球用户带来更多前所未有的专业个性化用车体验，并与用户共同开启新能源汽车“更大的变革”，让汽车成为每个人独一无二的“个性化专属品”。