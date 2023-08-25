EarthCruiser 推出了全电动 GMC HUMMER EV EarthCruiser——EarthCruiser 的陆上升级解决方案。这款 EarthCruiser 改装件通过完全集成到悍马电动皮卡底盘上，在零尾气排放陆上可能性方面树立了新标准，为冒险家提供最先进技术、创新和舒适性的完美结合，以探索公路或越野。功能齐全的 GMC HUMMER EV EarthCruiser 改装件将在科罗拉多州拉夫兰的 Overland Expo Mountain West 上首次公开亮相，并将于 8 月 25 日至 27 日期间展出。

“我们很荣幸能够与 GMC 合作设计和制造如此出色的产品。EarthCruiser首席执行官兼创始人兰斯·吉利斯 (Lance Gillies)表示：“这感觉很不错，感觉很归属。” “利用我们多年的陆路着陆专业知识，我们确保这辆车上没有任何不合适、不必要或浪费的东西。与 GMC 团队的合作提供了绝佳的机会，向陆路和休闲车辆旅行者展示零尾气排放的可能性。我们生产了一款舒适、功能强大的产品，具有卓越的高品质——我们的客户可以为此感到自豪。”

EarthCruiser 精心打造的 GMC HUMMER EV EarthCruiser 拥有技术和设计创新，有助于确保优质的消费者体验，包括：

– 碳纤维 EarthCruiser 房屋完全集成到GMC HUMMER EV 皮卡的底盘中。

– 605W 的板载太阳能以及 6 千瓦时 12V 锂电池的创新系统可提供估计 7 天的离网电力，例如为冰箱/冰柜等电器供电约一周的能力。

– 利用 EarthCruiser 的隔热三层弹出式屋顶，自由探索任何季节。

– EarthCruiser 卓越的内饰是智能设计的缩影，专为多功能性和存储优化而精心打造。EarthCruiser 领先的制造质量将使用户能够踏上融合功能性和便利性的旅程。

– 便利设施包括精心挑选的电器、室内和室外淋浴、120V 和 12V 插座、专用存储空间和平板厕所。

– 房车全尺寸床，可在所有地形上提供舒​​适的睡眠。

– 直观的 7 英寸对角线触摸屏系统控制面板，易于使用。

– 为您的 GMC HUMMER EV EarthCruiser overlander 充电？没问题。穿上你的衣服休息一下，直到你准备好再次上路。

GMC HUMMER EV EarthCruiser 升级版预计将于 2024 年通过 EarthCruiser 向 GMC HUMMER EV 皮卡车主提供。其他产品供货详情将于今年晚些时候发布。EarthCruiser 改装不在通用汽车新车有限保修范围内，通用汽车不负责独立供应商的改装。