上汽飞凡正式发布飞凡极智互联技术，打造巴赫座舱数字生态，标志着OPPO智行业务下OPPO车联解决方案中的融合桌面功能正式商用落地。该功能基于双方系统级合作，是真正以用户为核心的跨系统解决方案。

近年来，随着汽车的电动化、智能化、网联化等关键科技创新突破，汽车驾驶、乘坐的单一体验迎来颠覆，基于智能汽车为中心的跨终端服务场景飞速增加，智能手机和智能汽车的双向融合逐渐成为智慧出行领域的重要方向。

OPPO基于广大用户需求，以及自身系统开发经验，于2019年9月成立“车机互融”业务板块，并在2021年正式发布“OPPO智行”业务。同时，在2022 OPPO开发者大会上提出了车机互融的系统解决方案——OPPO车联（OPPO CarLink），旨在解决车机生态封闭、交互方式有限等问题，弥补智能座舱生态算力、内容、服务资源不足的短板。

此次OPPO与上汽飞凡的合作成果，不仅充分展现出OPPO车联“开放包容、自然流转、可信安全”的生态优势，更让汽车品牌在保有其品牌调性、设计风格和既有服务的同时，可以再“融入”新的关键能力及内容服务生态。“OPPO智行业务秉承以用户为中心，积极倾听用户对智能座舱的真实诉求，旨在为用户打造全链路无缝出行体验，旗下包含OPPO车联和车载闪充等核心产品能力，提供数字车钥匙、车管家、融合桌面、Car+车联、驾驶模式、车载闪充等核心体验。” OPPO副总裁吴恒刚表示。

OPPO✖上汽集团合作迈出重要一步，引领开放共赢新篇章

早在2021年8月，OPPO与上汽集团便签署战略合作协议，携手打造共赢共享的未来智能汽车生态。同年12月，OPPO、上汽集团、上汽零束启动生态域合作项目，合作内容涵盖技术、产品、专利、标准等领域。2022年8月，OPPO与上汽零束正式成立“生态域”联合实验室，聚焦生态域，探索更加前沿的技术课题。“飞凡极智互联技术是飞凡舒适科技的一次大进阶，更是智能汽车与智能手机互融的新样板。我们将不断深化与各领域极智伙伴的合作，在智能生态深度互联的时代不断迭代用户的极智舒适体验。”飞凡汽车CEO吴冰发布会现场表示。

此次上汽飞凡发布的飞凡极智互联技术，是基于“生态域”理念的首次商用落地，也是OPPO与上汽集团战略合作的重要成果，标志着双方深度合作再次迈出坚定的一步，开创了手机行业与汽车厂商开放共赢、深度融合的新篇章。同时，OPPO与上汽集团也积极携手，致力于在推进车行业和手机行业的产业融合和产业创新中发挥引领作用。更重要的是，飞凡极智互联技术是智慧车联开放联盟ICCOA首家落地的智能手机生态与智能汽车“双向融合、双向奔赴“的解决方案，践行了将手机能力开放，帮助产业链上下游减少开发周期和成本，推动手机汽车互联互通快速产业化的核心目标。

未来，OPPO和上汽集团也会继续深化合作，希望最终能实现系统互融、资源互享、数据互信，真正做到服务随人流转，来为用户带来无负担的智慧出行新体验。