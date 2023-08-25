Pi-xcels是一家总部位于新加坡的零售科技初创公司，该公司近日表示，已经成功为其种子轮筹集到了170万美元融资。

据悉，本轮融资由Wavemaker Partners领投，Hustle Fund、Amand Ventures、Black Kite Capital以及战略天使投资者和投资机构参投。根据声明，新资金将推动Pi-xcels的全球业务发展计划——特别是扩大公司在欧洲的足迹，并强化其位于日本和东南亚的关键项目。

Pi-xcels成立于2021年，主要通过其基于NFC技术的数字收据解决方案帮助商家/企业向智能手机用户开具交互式电子收据。Pi-xcels称，通过该方案（商家需拥有Pi-xcels的POS机），用户无需下载应用程序、扫描二维码或共享个人信息即可完成此操作。并且商家也可以在消除纸张浪费现象、获取购物者数据的同时，把电子收据作为一种营销渠道，从而提升购物者的售前和售后体验。

在市场表现方面，Pi-xcels透露，公司已同支付终端公司Ingenico等知名全球品牌合作。此外，值得一提的是，Pi-xcels也是今年的Visa加速器计划（针对亚太地区的一项创业加速计划）七家入选公司之一。