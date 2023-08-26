日产预计将于 2025 年左右启动电动汽车营销活动，经销商获悉，该公司计划到 2030 年推出 27 款电动车型，其中包括 19 款全电动汽车。日产预览了预计将在未来几年推出的三款新电动汽车车型。据报道，LEAF的继任者将是一款跨界型轿跑车。一位经销商将其描述为“迷你 Ariya”。

经销商被告知，它将提供比当前版本多 25% 的续航里程，即约 265 英里的续航里程（与日产 LEAF SV Plus 上的 60 kWh 电池相比）。报告指出，展示的第二款电动汽车是一款高性能轿车，可以取代日产 Maxima。经销商还看到了一款基于Ariya EV专用 CMF-EV 平台打造的电动跨界 SUV 。上个月，日产供应商的生产计划透露，计划从 2025 年开始生产两款新型日产和英菲尼迪电动轿车，随后于次年在其坎顿装配厂生产两款电动跨界车。

尽管预览了三款新电动汽车，经销商还看到了日产即将推出的燃油系列。首席执行官内田诚 (Makoto Uchida) 致力于投资内燃机和电动汽车，并像其日本竞争对手丰田一样坚持混合动力方法。日产表示将于 2026 年下半年将其 e-Power 系列混合动力技术引入美国。该技术于 2016 年在日本推出，使用电动机为车轮提供动力，但仍使用燃气发动机为车辆充电电池。

此外，与丰田一样，日产也宣传了正在开发的固态电池的细节。该汽车制造商表示，电池更小，通过快速充电可以在 15 分钟内提供 100 英里的续航里程。日产计划明年在横滨工厂开始试生产。