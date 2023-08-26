今年11月，沃尔沃计划向全球市场推出全电动MPV。尽管官方尚未发布，但这家汽车制造商已经让我们先睹为快了这款电动汽车。即将推出的车型被称为 EM90，预计将与吉利的多功能 Zeekr 009 汽车共享其基础。在最近的预告片中，沃尔沃展示了即将推出的车型的俯视图，其中包括一个双天窗，前面的部分较小，后面的部分较大。此外，预告片还展示了 T 形尾灯和滑动后门，作为该车型美学特征的一部分。虽然目前有关新款 MPV 的详细信息有限，但我们预计沃尔沃将在未来几个月内提供更多信息。该汽车公司将于 2023 年 9 月 4 日在印度推出 C40 Recharge。

细节来看，在 EM90 上，您可以看到 T 形尾灯、折叠式后门和双天窗（前小后大）。此外，透过后挡风玻璃还可以看到中间一排的单独椅子。该汽车制造商在其新闻声明中表示，“沃尔沃 EM90 是我们首款全电动高级 MPV，专为您设计，让您充分享受在车内度过的时间，就像移动中的Scandinavian客厅一样。” ‘

尽管尚未正式宣布，但行业报告表明，新车型将与 Zeekr 009 MPV 建立在同一平台上。对于那些不知道的人来说，吉利是沃尔沃的所有者，而 Zeekr 是吉利的一部分。009 由相同的吉利集团 SEA 平台支持，该平台还为各种其他吉利品牌车辆提供动力，包括最近发布的 Polestar 4 和即将推出的 Polestar 5。