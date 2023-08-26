鹏汽车携包括G6、G9、P7i在内的全系车型亮相车展，全面展示小鹏汽车未来科技探索者的实力与地位。作为小鹏汽车在今年推出的最重要战略新品，小鹏G6自今年6月上市以来，凭借着领先行业的智驾科技，一直保持着火爆的市场关注度。在本届车展期间，小鹏G6的“星雨青”和“光子蓝”等个性车色首次公众亮相，为关注G6的消费者提供了多元化与个性化的选择空间。与此同时，小鹏汽车与NBA联名打造定制化展台，为参展观众带来深度跨界展台体验。

作为25万级最强纯电智能SUV，小鹏G6上市后以爆款之姿带动行业技术内卷，引领了下一代智能电动汽车的技术水平。小鹏 G6出自SEPA2.0扶摇技术架构，是目前行业唯一量产、且同时兼备XNGP全场景智能辅助驾驶、800V高压SiC碳化硅平台、前后一体式铝压铸和CIB电池车身一体化技术的智能纯电SUV。G6的出现让高等级的智能辅助驾驶成为标配，成功地吸引了90后年轻家庭的青睐，小鹏G6对于他们来说是可靠的生活伙伴，是属于自己的新礼物、新玩具，能够满足年轻人群对科技尝鲜、驾驶乐趣、实用空间的全面期待。

此次，小鹏G6带来了“星雨青”和“光子蓝”两款个性色实车首发，为了让个性车色更加流光溢彩、高级吸睛，星雨青使用了高级幻彩铝，熔云橙、光子蓝则使用高端变色龙效应颜料，虽然采用了不同的工艺，但个性色车身色彩均可随光线强弱和角度的变化带来“随角异色”的效果。

小鹏G9定位超快充全智能SUV，作为全球充电最快的豪华电动车，搭载了行业首个车桩量产的800V超快充平台，比同级别400V平台领先整整一代，可实现充电20分钟续航500km，让充电像加油一样方便。G9以坚实探索和领先科技刷新了智能汽车行业对于科技价值的定义，任何场景下，充电更快、能耗更低、续航更实，为纯电车型带来革命性的用户体验。

今年3月上市的全新P7i是小鹏P7的全能升级车型。作为智能轿跑市场的定义者和开拓者，全新P7i巧妙融合了极致驾驶乐趣、智能驾驶体验和舒享乘坐感受。它不仅在三电、操控性、整车性能、智能辅助驾驶能力、充电和能耗效率及全车数字化水平上实现了全方位的升级和优化，还根据用户需求完成了电动后备箱、座椅舒适性、电吸门、NVH等超100项产品优化和舒适配置的升级和提升。

作为国内首个量产落地的城市场景高等级智能辅助驾驶功能，城市NGP自2022年10月上线以来不断优化迭代，更于今年6月在北京、上海、广州、深圳、佛山5座城市率先开通，同时成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶。

8月上旬，小鹏汽车率先在北京城区进行了真无图XNGP工程版试驾体验，这个版本的城市NGP感知距离纵向提升了150%，横向提升了200%，覆盖范围达到了1.8个足球场，感知范围及感知能力大大提升，驾驶逻辑也更加接近“人类老司机”。目前，小鹏汽车XNGP无图区域能力正在紧锣密鼓地开发中，预计年底前将为50个城市的鹏友们带来安全好用的城市NGP体验。

通过本次成都车展的XNGP体验区域，用户可以通过环幕影像获取最直观的试驾体验，用“小鹏车主”的身份与感兴趣的车型深度交互，率先感受到小鹏汽车的科技魅力。