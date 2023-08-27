宝马已开始在莱比锡工厂外建设高压电池物流中心。该场地面积12公顷，未来将由宝马公司使用。第一期建设占地8公顷。该工厂计划于 2024 年中期竣工，将包括一个用于当前第五代高压电池的物流大厅、一个装货隧道和一座办公楼。第五代仍采用方形电芯；仅从 2025 年起新级别才会更换为圆形电池。

宝马表示，二期建设已纳入一期规划。没有具体说明第二阶段的具体范围。唯一明确的是，宝马在两个建设阶段的投资高达1亿欧元。北供应中心新建筑的运营设计在两个建设阶段可容纳约 500 个工作场所。

在宝马莱比锡工厂，未来将采用第五代电池打造电动版Mini Countryman ；该车将于下周 IAA 前夕首次亮相。然而，该仓库的规划不仅仅满足莱比锡工厂自身的需求：宝马莱比锡工厂已经为宝马集团的全电动汽车供应了三分之一的电池模块，其中包括 BMW iX1（雷根斯堡工厂）、BMW i5 和 BMW iX（均来自雷根斯堡工厂）。 Dingolfing）在声明中引用了例子。

各种电池组装生产步骤均在原i3和i8生产区的工厂进行——电池组装自2021年起逐步扩大。在那里，棱柱形电池被涂漆，并覆盖一层几毫米厚的层，作为额外的保护或绝缘。涂漆的电池在进一步的生产线上被组合成模块。

到 2024 年，莱比锡工厂将有超过 1,000 名员工从事电池组件生产。明年初，目前还在建设中的高压电池组装也将投产。然后，宝马将能够将莱比锡生产的模块加工成供汽车工厂使用的完整电池组。从那时起，高压电池生产的整个过程都将在那里映射——从购买的电池单元的交付到在汽车中组装的准备安装的电池组。

宝马表示，随着新车间成为高压电池的物流中心，莱比锡工厂正在进一步扩大其作为“为生产网络供应电子元件的基石”的作用。在结构上，新大厅满足处理高压元件的所有要求。据宝马介绍，大厅的屋顶将配备光伏系统，峰值功率约为3000千瓦，大厅将通过热泵供暖。