B级先锋猎装SUV比亚迪宋L在成都国际车展首发亮相，凭借先锋龙颜美学设计及硬核科技实力，出场即焦点。

承袭龙颜美学 缔造先锋设计

宋L承袭比亚迪王朝网独有的“龙颜美学”，以光赋能，为龙颜美学注入先锋灵魂。锋芒十足的线条语言、个性张扬的猎装气质、蓄势待发的进取姿态，塑造出集运动、力量于一体的猎装SUV。

三项首搭配置，赋予宋L时尚气质

宋L首搭“前窄后宽轮胎、无框车门、电动尾翼”三项配置，迎合年轻用户对个性化造型的追求，实现美学与功能的完美统一。

前窄后宽轮胎，一直是豪华性能车的专属，这次成了宋L的标配。窄胎，灵活易操作，宽胎，提高抓地力，让宋L操控更稳！更安全！

无框车门，彰显运动时尚属性，让宋L车身线条更流畅，猎装姿态尽显。

自适应电动尾翼，赛道氛围直接拉满，气流从前保两侧的气帘流过，电动尾翼提供持续下压力，有效降低风阻系数，让能耗降低，让操控提升。

三大明星技术，赋予宋L先锋实力

“e平台3.0、CTB、云辇-C”三大比亚迪明星技术，造就宋L强大的运动基因。

宋L基于e平台3.0中型B级平台打造，拥有“安全、高效、智能、美学”四大特点，生而强大！

在CTB电池车身一体化技术的加持下，宋L的车身扭转刚度超过40000牛米/度，媲美百万豪车。此外，“空间利用率”和“能量密度”也大幅提升，低趴造型和宽敞空间，都可兼得。

宋L还将搭载“云辇C”，拥有毫秒级的阻尼调节速度，细腻的滤震能力。加速急刹，无明显俯仰；高速过弯，稳定操控，完美平衡舒适性和操控性。

三大智能系统，赋予宋L科技魅力

DiLink智能网联系统、DiPilot智能驾驶辅助系统、先锋智能座舱，赋予宋L有趣的灵魂，做更懂用户的智慧伙伴。

高算力定制DiLink智能网联系统，基于骁龙处理器，与高通联合，深度定制了支持5G的车用座舱平台，跑分超过55万；DiPilot智能驾驶辅助系统，拥有高速辅助、智能领航、自动泊车、疲劳监测提醒等30多项辅助功能，无缝衔接多使用场景的出行需求；先锋智能座舱带来可感知的豪华配置：可实现近距离无感解锁车辆的UWB数字钥匙；50英寸AR-HUD抬头显示；15.6 英寸高清中控屏；HiFi级定制丹拿音响；主动香氛系统和多功能舒适座椅等，为愉悦出行更添一份先锋体验。

三大比亚迪明星技术，赋予宋L先锋实力；三大智能系统，赋予宋L科技魅力；三项首搭配置赋予宋L时尚气质。先锋、科技、时尚，宋L是一款为年轻人打造的B级先锋猎装SUV。据悉，宋L将于今年四季度正式上市，它将给B级SUV市场带来怎样的冲击？值得期待。