随着中国新能源车产业链的不断成熟，近年来越来越多的公司将自己的产品输出到海外进行销售。欧美海外市场的下一辆电动汽车可能在中国制造，中国已成为电动汽车制造和购买的世界领先者，而且这一势头并未放缓。官方数据显示，今年第一季度中国汽车出口107万辆，同比增长58%。相比之下，日本汽车制造商协会的数据显示，本季度日本向海外出口了 95 万辆汽车。中国的汽车公司都开启了出海加速之旅。

长城汽车

2023年上半年，长城汽车旗下五大品牌全力迈入新能源时代，智能新能源也已实现全面出海，哈弗H6 HEV、欧拉好猫、坦克500等多款车型，在约旦、澳大利亚、阿曼、沙特、菲律宾、智利、柬埔寨、阿联酋等多个海外市场实现上市。仅今年7月，海外销量创历史新高，销售达到2.7万辆，同比增长83.60%，已连续5个月实现海外销售突破2万辆大关。从泰国市场来看，目前长城汽车已经累计向泰国用户交付新能源汽车超1.3万辆，在泰国实现本土化的哈弗H6 HEV已累计15个月位居紧凑级SUV市场销量领先。

长城汽车旗下哈弗、坦克、长城皮卡、魏牌、欧拉五大品牌代表了其聚焦的五大品类市场。在海外，长城汽车将围绕哈弗与长城皮卡，放大销量规模价值，做大做强，围绕坦克、魏牌、欧拉构建新品类认知，引入中高端用户，全面焕新GWM形象。在研发方面，长城汽车立足新能源领域，确立了混动、纯电、氢能三轨并行的技术发展路线，并在科技创新领域持续深耕，到2025年累计研发投入将达到1000亿元。目前已在美国、日本、德国、印度等多个国家建立研发中心，形成以中国总部为核心，涵盖欧洲、亚洲、北美的全球化研发布局，全面覆盖整车、核心零部件、新能源及智能化等领域研发。

在生产制造方面，长城汽车以中国的成熟技术为支撑，着力解决各区域市场不同的用车场景需求，并通过精准的海外工厂布局，推进直接投资、技术输出、供应链本土化，充分保证当地合作伙伴的利益。目前，长城汽车在泰国、巴西等地建立了全工艺整车生产基地，并设置多个KD工厂。而从“贸易出海”到“生态出海”的转变也是长城汽车获得成功的关键。目前，长城汽车在全球已经建立了3个全工艺整车生产基地，KD工厂和海外研发基地更是数以十计，全球化战略正高质量落地。

在销售网络方面，针对国外消费者更重视服务的特点，长城汽车着力海外市场售后服务网络建设，保障售后需求，升级优化配件保障和技术支持，进一步提振品牌口碑。目前，长城汽车已经在澳大利亚、南非等市场建立海外配件中心库，保障售后需求，还将在全球市场范围内升级优化配件保障和技术支持，不断提升用户体验。

吉利汽车

今年上半年，吉利汽车出口销量累计达到约12.12万辆，同比增长超38%。吉利品牌在中东、亚太、非洲、拉美、泛欧等多个区域深化布局，截至7月底，全球共局部销售及服务网点490个。按品牌划分，期内，领克海外出运量约为1.67万辆，其中96%为新能源车型。除了已经出海的领克01和领克05，领克03性能家族和旗舰车型领克09也在2023年正式登陆中东市场，进一步丰富了领克的出海产品矩阵。宝腾汽车上半年终端销量7.7万辆，同比增长28.6%。首款新能源汽车宝腾X90已于6月上市；宝腾X50与Exora则继续保持细分市场销冠。以宝腾作为桥头堡，吉利汽车正持续进军210万容量的东盟市场。

7月，吉利控股、吉利汽车、雷诺协议成立动力合资公司，计划在全球范围内研发、制造和供应先进的混合动力总成和高效的燃油动力总成，降低内燃机动力总成产品生产业务比重，加速向新能源领域转型。另据安聪慧透露，基于大吉利的布局，今年四季度，极氪品牌将会在欧洲市场上市，“年内进入瑞典和荷兰两个国家，明年六个国家，后年大概八个国家。”

奇瑞汽车

2022年，中国汽车全年出口311.1万辆，其中奇瑞集团出口45.2万辆，同比增长68%，连续20年位居中国乘用车品牌出口第一。这一年里，每7辆走出国门的中国汽车中，就有一辆来自“奇瑞造”；平均每70秒，就有一辆“奇瑞造”交付海外用户。作为技术奇瑞的集大成者、奇瑞技术的先行者，星途品牌依托奇瑞集团26年正向研发的全球领先技术、全球六大研发中心全方位联动以及世界顶级产业链体系等优势，以全球统一标准打造每一款高品质产品，不断增强“全球星途”的领先优势，成功敲开了海外的大门，以国内市场“翻倍价格”迅速辐射到全球8个国家，以席卷之势在智利、科威特、哈萨克斯坦等国家形成BBE的格局。2023年1-5月，星途海外销量实现了大幅上涨，成为少有的海外销售和售价都高于国内的中国品牌。

奇瑞汽车将投资4亿美元在阿根廷建厂，预计将于2030年之前在阿根廷实现年产10万辆汽车的目标。6月上旬，《每日电讯报》等英国媒体报道，奇瑞预计将在2024年进入英国市场，有可能在英国直接投资设厂，或者组建合资公司，按照奇瑞的设计来进行生产。7月初，奇瑞汽车宣布将分别在印度尼西亚、马来西亚和泰国设立工厂。值得一提的是，这三家工厂将作为燃油车、插混车型以及纯电动车型的生产基地，实现对各个细分市场的覆盖。

很明显，奇瑞的海外扩张正在稳步推进，在南美、东南亚、欧洲、俄罗斯等多个重点市场都有布局，而且还兼顾到了新能源市场。南美是奇瑞海外出口重镇，它最大的海外工厂位于巴西，2014年就已经投产，年产能高达15万辆。阿根廷工厂的投产，将进一步扩大奇瑞汽车在南美的影响力。

上汽集团

上汽集团上半年汽车海外出口销量达到53.3万辆，同比增长40%，排名第一。其中，主力军是上汽集团旗下的名爵（MG）品牌汽车，在欧洲市场，自主品牌MG销量达11.5万辆，同比增长143%，新能源汽车占比超50%。根据规划，公司预计2023年全年新能源汽车出口将超过120万辆。伴随着上汽MG（名爵）新能源汽车在欧洲市场的销量增长，上汽集团海外负责人透露，公司将计划在欧洲建厂，且目前正在积极选址。预计公司新能源车相对欧洲主流竞品在产品力方面优势明显，海外建厂有助于出海销量进一步向上。

作为中国首家有系统、有规划、成建制“走出去”的汽车企业，上汽集团在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链，集团“全产业链”的强大支撑也让上汽集团出海步伐又稳又快。

目前，上汽集团在海外拥有硅谷、伦敦和特拉维夫三大研发创新中心，伦敦、慕尼黑和东京三大设计中心，泰国、印度尼西亚、印度和巴基斯坦四座生产基地及KD工厂，100余个零部件生产研发基地和1800多个营销服务网点，并开通了东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等7条自营国际航线。

2023年上汽将力争在海外打造1个“20万辆级”市场（欧洲）及5个“10万辆级”市场（美洲、中东、澳新、东盟及南亚），预计全年海外销量超过120万辆。作为“内外兼修”深耕全球市场的中国龙头车企，上汽集团正带领中国汽车制造站上世界舞台，让世界认识中国智造。

比亚迪汽车

截至目前，比亚迪乘用车已进入日本、德国、巴西等54个国家及地区，部分车型在泰国、以色列、新加坡等地，已连续数月成为新能源车销量冠军。另外，比亚迪还将在巴西打造大型生产基地综合体、签约泰国WHA工业园，以全产业链优势，加速全球布局。

其中，作为比亚迪首款“战略出海”的全球化车型——BYD ATTO 3，如今在国际市场上已获得了销量和市场口碑的双丰收。

比如在以色列，其已连续9个月荣获当地全车系单车型销量冠军，在泰国获得了1-7月累计纯电汽车销量第一，在新加坡、巴西和瑞典还陆续斩获了7月份新能源汽车销量第一。

值得一提的是，该车在2022年还收获了欧洲最具权威性的NCAP碰撞测试五星安全评价，和一众欧洲车企站在了同一起跑线上，因此毫不夸张地讲，比亚迪还为中国汽车品牌高质量“出海”作出了榜样。这些成绩说明，比亚迪在全球市场已具备了极高质量的新能源竞争力，出色的产品和口碑资产，无疑将给比亚迪在接下来的腾飞，提供更加牢固的保障。

长安汽车

长安“海纳百川”计划到 2030 年，海外市场投资突破 100 亿美元，计划打造2款全球销量突破50万辆级的产品，建立20余个本地化营销组织，进入全球90%以上的市场，在欧洲市场销量突破30万辆海外业务从业人员突破 10000 人，号称“将长安汽车打造成世界一流汽车品牌”。

海外市场年销量突破 120 万辆，在满足泰国国内需求的同时，还将出口澳大利亚、新西兰、英国和南非等全球市场。

长安“海纳百川”计划也初显成效，7月长安自主系车型在海外市场的销量就达到了20145辆，且随着出海战略的逐步落地，其未来海外销量持续增长也在情理之中。长安还有更长远的销量规划——到2025年，长安集团实现400万辆销量，其中，长安品牌销售300万辆，新能源销售占比35%，海外销售占比15%；到2030年，集团实现500万辆销量，其中，长安品牌销售400万辆，新能源销售占比60%以上，海外销售占比30%。

实际上，早在2001年中国加入世贸组织之后，中国车企的海外征程已经开始，一些车企选择了先建厂、再创公司，最后拓宽销售网的战略部署，一些则直接将整车投放到海外市场。2013年“一带一路”倡议提出后，中国品牌汽车出海的步伐进一步加速。在这一全新引擎下，中国车企开始大力发展海外市场，加快实施属地化战略，不断提升中国品牌的全球影响力。当然，我们只是重点观察了一些代表企业，还有很多新公司正在陆续跟上，包括小鹏汽车，蔚来和理想汽车，都在努力出海，我们有理由相信，这将是中国汽车海外发展的重要契机。