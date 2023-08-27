Czinger 21C Blackbird Edition 本周将在 The Quail 起飞，我们终于可以一睹它的风采。这款 1,350 马力（1006 千瓦）的超级跑车很大程度上依赖于增材制造，并向有史以来最伟大的飞机之一致敬。以下是对 Czinger 最新的低产量公路火箭的快速深入了解。

黑鸟的名字来源于洛克希德公司制造的著名的SR-71“黑鸟”。SR-71 设计为间谍飞机，因其飞行速度超过 3 马赫（3,704 公里/小时/2,301 英里/小时）而闻名。Czinger 21C Blackbird 通过许多贴心的设计向这款开创性的飞机致敬。

首先，正如人们可能猜到的那样，油漆是深黑色的。车轮采用 SR-71 自上而下的轮廓作为辐条。排气管的形状看起来更像真正的加力燃烧室，甚至在 1+1 驾驶舱中还隐藏着一点“加力橙色”。作为以航空主题为主题的超级跑车，这款车获得了所有高分。

当然，除了这些更精细的细节之外，这本身仍然是一台绝对疯狂的机器。碳纤维车身下方是一台 2.9 升双涡轮增压 V8 发动机，配有一对电动机。通常情况下，它们总共可产生约 1,233 马力（919 千瓦）的功率，这使得黑鸟的功率为 1,350 马力（1,350 千瓦）显得更加特别。

值得注意的是，Czinger 表示他们只生产了 80 辆 21C，其中包括正在生产的 Blackbirds。它还包括今年早些时候在古德伍德速度节上推出的 V Max 版本。