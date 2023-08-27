起亚今天在中国成都车展上展示了其全电动紧凑型 SUV起亚 EV5 。起亚 EV5 为紧凑型 SUV 领域带来了电动出行的新时代，以满足千禧一代家庭的需求。EV5 无缝融合了变革性设计、卓越的多功能性和出色的舒适性，打造出和谐平衡的车辆。EV5 的每一项功能都经过精心设计和制造，旨在提供现代家庭所需的灵活性，并增强他们每次旅程的乐趣。

起亚决心超越现有紧凑型 SUV 领域公认的美学，打造一款充满自信、大胆、新颖、重新定义流派的汽车，从该品牌广受好评的“Opposites United”设计理念中汲取了 EV5 的灵感。

起亚 EV5拥抱自然景观与当代建筑之间的微妙相互作用，具有坚固而坚固的线条。它以宽广而独特的姿态呈现了对起亚虎面具的现代诠释，所有造型都充满激情和精确。

起亚执行副总裁兼全球设计中心负责人卡里姆·哈比卜 (Karim Habib) 表示：“起亚 EV5 的诞生是为了重新定义紧凑型 SUV 类型，其造型源自起亚独特的设计理念‘对立统一’。” “在每个阶段，起亚的设计师都与工程同事密切合作，为可持续交通创建整体解决方案。因此，EV5 为设计、性能和实用性树立了新标准，同时提供新水平的驾驶乐趣和用户体验。”

EV5 深受“Opposites United”五大设计支柱之一“Bold for Nature”的影响，具有坚固而强大的车身，辅以柔软且引起情感共鸣的表面，旨在激发创造力并满足具有环保意识的家庭的需求以及寻求创新的个人。

从各个角度看，EV5的自信与端庄气质都体现在其强大的翼子板和宽阔的肩线上，营造出坚实而独特的车身轮廓。后推的D柱进一步凸显了EV5的家庭实用性，强调了后排座椅和后备箱的宽敞性，同时提供了广阔的视野。

起亚独特的设计元素，例如宽大的车头和坚固的发动机盖，结合在一起形成了时尚的数字“虎脸”，超越了传统的格栅，传达出干净而强大的印象。EV5进一步增强了前部外观设计，采用了由日间行车灯（DRL）形成的三维“标志性星图照明”。受星光璀璨的星座启发，沿灯线引入动感造型，进一步强调 EV5 的虎面设计。

后部加长且降低的扰流板保持了 SUV 独特的轮廓，同时提高了空气动力效率，标志着 EV5 作为一款突破性电动汽车的地位，旨在开启安全、可持续家庭出行的新时代。技术性的、宽大的下防滑板进一步强调了 EV5 的坚固性和保护性，而后挡板的分型线则为设计提供了清晰、干净的标志。

EV5的外观颜色共有九种亮光色和一种哑光色可供选择。光泽颜色有：雪白珍珠色；清晰的白色; 星夜黑；岩浆红；象牙白银；霜蓝色；冰山绿；潮蓝色；和页岩灰色，而哑光颜色是象牙银。

起亚的研究显示，千禧一代家庭现在不仅将电动 SUV 的内饰视为从 A 地到 B 地旅行时安全舒适的地方，而且将其视为一个额外的“房间”来生活。起亚的内饰设计师完全重新设计了车辆的内部空间。他们从最近推出的大型 EV9 SUV 中汲取了更多灵感，为 EV5 赋予了宽敞的内部空间，在概念和执行上比传统汽车驾驶室更接近家庭休息室。

在这里，“Bold for Nature”设计支柱再次发挥了至关重要的作用，确保 EV5 的内饰设计专注于创造新空间和形状的独特融合，追求自然与自然之间无缝和谐的概念。人造元素。这导致了形式和功能的变革性融合，以确保为所有居住者提供引人入胜且舒适的体验，并为休闲活动提供一个温馨的环境。

EV5 驾驶室的设计细节经过精心挑选，整体装饰执行得无可挑剔，营造出一种融合轻松幸福感、个人灵感和纯粹家庭乐趣的车内氛围。在低光照条件下，这一点变得更加明显，这要归功于防震垫前部以及前后门装饰的可变氛围照明。

EV5 提供可调节亮度 (0-10)，为氛围照明带来高度个性化的风格。客户还可以从起亚照明专家策划的 10 种色调中进行选择，即总共 64 种颜色选项。激活后，情绪照明会与车辆的驾驶模式无缝同步，在弱光条件下变暗，并在车辆偏离速度限制时巧妙地发出警报，从而提高驾驶员的参与度和意识。

EV5 令人惊叹且精致的中央仪表板是其设计特色，同时还提供同级车中领先的实用性和无缝、直观的乘员交互。由于集成了新一代联网汽车导航和驾驶舱（ccNC）和加热器控制等元素，乘员可以像坐在家里自己喜欢的椅子上一样轻松地选择自己喜欢的设置。

得益于起亚内饰设计团队的专业知识，EV5 客户可以将他们的 SUV 内饰指定为与他们的家居相似的优雅和品味水平。提供四种主要颜色和五种座椅图案可供选择。基本型号的座椅图案包括两种编织选项和一种人造皮革选项。

起亚将于 2023 年下半年首先在中国推出 EV5，并将在起亚电动汽车日（专门介绍该品牌电动汽车产品线和愿景的活动）上公布更多产品细节。定于 10 月举行的活动中，起亚将扩展其电气化的全球愿景。