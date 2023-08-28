8月28日， 滴滴出行与小鹏汽车共同宣布，双方将达成战略合作，将利用各自优势资源，携手推广智能电动车及相关技术在全球的应用与普及，共同推动交通和汽车产业的变革。

此次和小鹏汽车的战略合作，滴滴将向小鹏出售智能电动汽车项目相关资产和研发能力。小鹏汽车将基于此打造一款A级智能电动汽车，项目代号“MONA”，作为其全新品牌的首款产品，该车型与小鹏汽车现有品牌形成差异化优势，预计2024年由小鹏汽车量产推出市场。

此次战略合作，双方还将围绕汽车运营、品牌营销、金融保险服务、充电设施、国际市场等方面进行合作。

“滴滴作为全球卓越的出行平台，与小鹏汽车一样秉持以科技引领未来出行的企业愿景。小鹏全新品牌及产品的推出，不仅将通过规模化效应进一步提升市场份额，还将使智能驾驶技术得到更快地普及，让更广泛的用户群体享受到科技普惠带来的出行便利。”小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，“小鹏和滴滴的合作还将在多个潜在领域提升双方的品牌及商业价值，为小鹏汽车引领电动汽车智能化、共享化、国际化，在长期打造下一代智能出行生态和探索智能驾驶商业模式，带来巨大的增长机遇。”

滴滴董事长兼CEO程维表示，“滴滴一直致力推动出行市场的共享化、电动化、智能化。小鹏汽车在智能电动车领域拥有领先的技术优势，在汽车智能化技术方面也有深厚的积累。双方将持续在多领域深化合作，共同推动交通和汽车产业的变革。”