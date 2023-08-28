苹果 iPad Pro 2022 相比 2021 款几乎只是从 M1 芯片升级到 M2 芯片，但官方定价上涨了 600 元，因此很多苹果用户都表示难以接受。

彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）声称，苹果公司正准备对 iPad Pro系列进行“彻底改革”，将会是苹果自 2018 年以来对该系列进行的最大更新。

他表示，通过推出“经过彻底改造的 iPad Pro”，苹果将拥有“多年来重振市场的最佳机会”，与之前发布的机型相比，这款 iPad Pro 将经历一次蜕变。

据称，代号为 J717、J718、J720 和 J721 的 iPad 将是首批采用 OLED 显示屏的 iPad 机型，相比现有基于 miniLED 面板的 Liquid 视网膜（XDR）显示屏将实现更优秀的显示效果。

同时，苹果可能会改变 iPad Pro 的尺寸，将 12.9 英寸拓展至 13 英寸，届时将与现有 11 英寸机型的迭代版一同推出。

此外，新款 iPad Pro 的另一个重大改变之处在于主要配件方面的升级。苹果将对现有推妙控键盘 Magic Keyboard（2020 年）进行重新设计，使 iPad Pro 看起来更像一台笔记本电脑，并将带来一个更大的触控板。

古尔曼还提到，苹果不太可能在今年秋天推出新款 iPad Pro系列，9 月的发布会显然会更多地关注 iPhone 和 Apple Watch。他认为，苹果最快会在 2024 年的春季或初夏推出新款 iPad Pro，这也符合对该机型的其他预测报告。

分析机构 Omdia 此前也曾表示，苹果供应商将在 2024 年第一季度开始大规模量产新一代的 11.1 和 13 英寸 iPad Pro 型号（现款为 11 英寸和 12.9 英寸），这些新机将配备 OLED 显示屏。

相比现有的 LCD 型号，OLED 屏幕具有自发光的特性，省去了背光模组，彩色滤光片，理论上可以降低 iPad Pro 的厚度，同时在功耗方面的表现也更出色，因此新机将带来更高的显示亮度、更高的对比度、更准确的颜色和更低的功耗。

目前，苹果已经在 iPhone 和 Apple Watch 等产品线中使用了 OLED 显示屏（除了较低端的 iPhone SE 之外）。

实际上，2017 年及以后发布的 iPad Pro 型号都已经支持 ProMotion 技术，可以在 24Hz 至 120Hz 之间实现可变刷新率，如果转向 OLED 可能会进一步降低刷新率到 10Hz 从而带来更长的续航。

Omdia 研究报告显示，苹果将使用非常薄的混合 OLED 显示屏（结合柔性和刚性材料），这可能会使 iPad Pro 变得更薄。

据 Display Supply Chain Consultants 的 Ross Young 称，这些面板制造成本很高，因此下一代 iPad Pro 可能也会更贵。

现款 iPad Pro 发布于 2022 年 10 月，搭载了 M2 芯片、支持更快的 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 连接以及第二代 Apple Pencil 的悬停功能。考虑到 iPad Pro 更新间隔通常在一年半左右，因此在 2024 年初推出下一代机型是非常合理的。

来源：IT之家