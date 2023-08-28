生物育种及生命科技智能自动化企业成都瀚辰光翼科技有限责任公司（以下简称“瀚辰光翼”）于近日完成超3亿元B+轮融资，迄今B系列融资总金额超5亿元。本轮融资由清池资本、国泰君安创新投资联合领投，道彤投资、Eightfold Venture Partners （循正创投）、国生资本跟投，老股东君联资本、LYFE Capital（洲嶺资本）追加投资，多维资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资将主要用于生物育种及生命科技领域新产品开发、市场拓展、海外业务开拓以及团队建设，进一步加强瀚辰光翼在相关领域的产品与市场布局和品牌影响力，助力推动生物育种和生命科技各领域的智能自动化进程。

瀚辰光翼于2016年正式启动运营，专注于生命科技智能自动化，是生物育种高端设备和整体解决方案以及科学研究、分子诊断等智能自动化领域平台型企业。该公司产品线覆盖基于各种分子检测方法学和各类样本处理方式的全流程智能自动化设备及配套试剂和耗材，并已扩展至其他多个生命科技实验领域，广泛应用于现代农业、科学研究、体外诊断等行业。

瀚辰光翼自成立以来即致力于生物育种设备研发，成功打破进口设备垄断，推出了基于PCR技术和测序技术等主流分子检测技术的全自主知识产权全栈设备和解决方案，包括高通量基因分型系统、全自动多功能基因检测系统及全自动核酸浓度检测和均一化工作站等，并成功交付了多个无人值守智慧实验室产线。以上产品和解决方案广泛应用于现代农业领域各类主要农作物以及高端蔬菜、水果、畜禽的生物育种，开展品种品系鉴定、种质资源保护与挖掘、分子标记辅助育种、全基因组选择育种等应用。

在成功拓展生物育种市场的基础上，瀚辰光翼基于自研的核心技术平台，成功切入IVD分子诊断领域并聚焦于高端智能自动化分子诊断设备的开发，成功研制了全自动分子诊断一体机并取得三类医疗器械证。此外，企业还自主研发了提取建库一体机，以及多款样本前处理设备，填补了市场上同类型设备国产品牌的空缺，积极拓展分子诊断技术在病原检测、癌症早筛、精准医疗、药物研发等细分领域的应用。不仅如此，公司在微生物检测和应用、化学合成等智能自动化领域也已进行了积极布局，并已有多个产品和项目处于研发和落地当中。

作为生命科技智能自动化平台型企业，本轮融资完成后瀚辰光翼一方面将继续加大力度拓展产品布局，积极构建完整的生物育种智能自动化数据生成基础设施平台，为生物育种客户提供全流程一站式智能自动化解决方案；另一方面将持续进行分子诊断产品迭代，满足日益多样化的医学检测场景需求，同时积极布局药物研发、合成生物学、化学合成等领域。

清池资本创始人李彬博士表示：瀚辰光翼是国内罕见同时在生物育种和分子诊断领域均能提供核心设备及整体解决方案的平台型公司。创始人张晗博士带领的团队成功打破了尤其是分子育种领域进口设备垄断，且以更贴近本土种业需求为立足，持续迭代推出更适合国内育种企业需求的设备解决方案。清池资本非常荣幸可以在瀚辰光翼的高速成长期与公司携手，助力公司持续推进分子育种工具国产化迭代升级，支持国家现代种业跨越式发展的国策。同时我们也期待公司持续在分子诊断领域精进，满足日益多样化的医学检测场景的需求。

国泰君安创新投资董事长江伟女士表示：瀚辰光翼是为生命科技行业提供智能自动化产品和解决方案的领军企业，在现代农业、体外诊断、科学研究等领域均具备显著市场优势。希望以此融资为契机，双方加强战略合作，充分发挥国泰君安的专业投资和综合服务优势，积极助力企业加快市场开拓、拓宽创新边界、凝聚创新动能，早日成为具有世界级影响力的优秀企业。

道彤投资创始合伙人孙琦先生表示：自动化，数字化和智能化的变革正从根本上改变生命科技行业，提升整体产业效率。瀚辰光翼作为这个行业的创新推动者，我们非常看好他们能解决目前种业上存在的检测效率低，通量短缺等问题，加速育种检测的迭代升级，从而满足农业未来产品发展与育种科技的需求。同时我们也期待公司在医学检验下游市场的进一步拓展，提高临床检验效率。

君联资本董事总经理周瑔先生表示：恭喜公司完成新一轮融资，欢迎新股东朋友。君联资本上一轮投资以来，公司凭借在高端生命科技自动化领域积累的大量稀缺人才和经验，取得了重大商业化进展。本轮追加投资，期待助力公司伴随快速发展的生物育种和医学检验下游市场而加速成长，未来赋能更多生命科技领域的自动化升级。

LYFE Capital（洲嶺资本）投资副总裁郭振君先生表示：投资瀚辰光翼以来，公司一直不忘初心，坚持做好生命科学上游工具的研发和制造，为客户创造价值，赢得了行业的口碑和认可，团队也在不断量产的过程中增强了技术底蕴。在扎实的技术和产品基础上，公司已经在欧洲，南美洲取得了知名客户的认可，并在此基础上进一步积极扩大海外市场的布局。我们持续看好公司在国内外市场的表现。