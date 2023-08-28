极狐首款“智能亲子车”考拉在成都车展正式开始预售，新车的预售价格为13.38-17.18万元，这款车定位就是小众市场，主打母婴亲子市场，是一款紧凑型4座MPV。据悉，新车一共发布了四个版本，家庭版、家庭版Pro、亲子版、亲子版Pro，主要的区别在于驾驶辅助、雷达、座椅的舒适性功能、科技类能。

新车采用了“纯净儿童房”内饰，号称“接近 0 醛 0 苯健康空间”，配备超大表面积滤芯，过滤 PM2.5、PM10、飞沫、微细粉尘、花粉；OEKO-TEX 认证生态面料座椅；非银离子有机抗菌剂常见病毒杀菌率 > 99%。

安全方面，车内提供儿童头部保护异形侧气帘，专为宝宝安全设计；联合“好孩子”品牌开发全电控智能儿童安全座椅；提供 Babycare 智驾关爱模式，开启后，自动将跟车时距设置为最长，防止急刹车带来强烈冲击。

此外，左后儿童位还配备了专属的检测摄像头，分辨率达 2K；侧滑门光影感应自动开启，支持高灵敏度防夹功能；智能冷暖箱，四档调节，智能控温等功能，绝对是一个大号的移动带娃神器。动力方面，动力方面，新车搭载了宁德时代的58.86kWh磷酸铁锂电池，电机功率最大功率120kW，峰值扭矩为240N·m，CLTC续航里程500km，支持单踏板模式。