真我realme召开’越级而上’五周年演讲暨真我GT5新品发布会，正式推出’五周年越级大作’真我GT5。真我GT5搭载第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充，性能配置行业独此一家，也是行业唯一的240W直屏旗舰。独此一家的性能表现离不开极致的调校，真我GT5首发游戏专属内存、极客性能面板等多项“性能黑科技”。设计上，真我GT5突破行业玻璃工艺极限，打造出质感无双的“奇迹玻璃”。独此一家的极致性能，质感无双的设计创新，行业最高的闪充速度，真我GT5打造安卓性能之王的巅峰体验。发布会上，真我Buds Air5、真我Buds T300也同步亮相。

真我realme副总裁徐起表示：真我成立五年，完成了从Others迈进前十的第一步，在21个国家销量前五，也成为全球成长最快的智能手机品牌。真我用自己的经历证明，即便在红海中，新的品牌也有机会。天花板，可以被打破！

五周年演讲上，徐起宣布真我下一个五年的’越级攀登计划’：成为全球年轻人首选的科技品牌；将“无越级，不发布”作为产品打造的黄金准则；围绕“性能、影像、设计”三大方向进行技术创新；深耕2000-4000价位段并突破中高端；未来五年覆盖全球百大市场。

真我将继续用自身的故事证明，天花板可以被打破，敢越级，就能向上。真我GT5是真我五周年的越级大作，也是下一个五年的起点，将让下半年的手机市场真正迎来安卓性能之王的巅峰对决。

从真我GT率先采用的素皮拼接工艺，再到真我GT2系列首发生物基材料打造“一张纸的科技新生”，每一款GT都以敢于打破常规的精神，对设计工艺的极限发起探索。真我GT5继续向未来科技设计迈出探索第一步，联合比亚迪电子首发’奇迹玻璃’，挑战行业玻璃工艺极限，带来一片玻璃的感官奇迹。奇迹玻璃研发生产历时超1年，投产成本达到普通玻璃机身的4倍。在行业首创4大复杂工艺加持下，真我GT5实现了行业玻璃机身的极限曲率，并打造出行业最大面积热锻曲面，以40°近极限曲率实现相机DECO与后盖优美的流线过渡。通过6000+个曲面控制点，逐点调试定型，首创⽆边界⼀体DECO，打破传统镜头分件设计，让镜头DECO彻底融入到背面中，实现未来感的极致一体化设计。

配色方面，真我GT5带来’流银幻镜’以及’星雾绿洲’两款高质感配色。流银幻镜融合未来主义酸性美学，锻造“液态感”的太空银色。机身背面呈现漫反射渐变纹理，从亮面到雾面的线性过渡，仿佛液态金属在玻璃曲面上流动，未来科幻感十足。而星雾绿洲采用了创新的星雾AG工艺，在一片玻璃上实现了光面和哑面两种不同的触感。此外，真我GT5还搭载了觉醒光环系统Pro，全新升级四灯带设计，支持26种自定义颜色选择，并新增音乐律动等多种全新互动形式，趣味性和实用性全面升级。

旗舰质感，不止一面。真我GT5正面搭载了一块6.74英寸144Hz超帧光影屏，无塑料支架设计，边框最窄处仅有1.46mm；全新支持Pro-XDR高动态显示，在相册浏览高动态范围范围影像时，可激发至高 8倍动态范围，充分还原动态范围和明暗细节；同时屏幕具备全局护眼功能，搭载2160Hz超高频PWM调光以及2万级的亮度调节，并支持色温自由定义调节，显示更精准。

真我GT5延续对极致性能的追求，搭载第二代骁龙8旗舰芯+LPDDR5X+UFS4.0 旗舰规格三件套，并带来至高24GB+1TB的满级内存组合，再加上行业独此一家的240W满级秒充，提供行业无双的领先性能。

为了让性能极致释放，真我GT5首发极客性能面板、燃模式两项极客级的性能黑科技。用户可在游戏中调用极客性能面板，自定义调节 CPU各核心的频率上限，大核最高可拉到满血频率3.2GHz，打破传统性能调校的思路，让追求极致性能的玩家，获得性能释放最完整的第二代骁龙8。燃模式将适配主流蓝牙散热背夹，用户接入蓝牙散热背夹时，真我GT5自动将调度满频性能，给用户带来持续的高燃游戏体验。

作为行业大内存引领者，真我GT5持续引领满级内存体验升级，配备行业天花板级的24GB+1TB 满级内存组合。在顶级参数之上，真我GT5还将首发游戏专属内存，引领内存体验的革新。用户至多可将6款游戏放入专属内存中，实现常驻保活，随点随开，告别游戏重复加载。

真我一直坚持为用户普及144帧的电竞级游戏体验，真我GT5搭载超帧独显芯片X7，领先行业实现110款游戏144Hz+1.5K超帧超分满血双开，引领超帧超分普及。出色的超帧超分调校表现，让真我GT5成为真我首款获得逐点半导体IRX认证的手机。

在原生144帧游戏适配方面，真我GT5在已有的原生适配名单中迎来了一位风靡全球的全新伙伴：真我GT5首发英雄联盟手游144帧模式，为每位热爱英雄联盟的玩家带来超高帧的英雄联盟游戏体验。

作为闪充卷王，真我今年首发量产240W满级秒充，引领闪充进入读秒时代。目前，240W满级秒充仍是行业独此一家的闪充天花板。

真我GT5 延续此前240W满级秒充规格，满级之上再升级。真我GT5搭载SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，可实现目前行业最高的99.5%的放电效率。240W满级秒充搭配99.5%的放电效率，真我GT5实现行业充放电双极限。与此同时，真我GT5支持长寿版 240W 满级秒充，可以实现4年耐久使用。

真我GT5针对用户闪充体验再次优化，行业首发全场景“亮屏秒充”。 通过对各领域TOP10热门App进行单独亮屏充电调试，真我GT5实现超 50 款APP及游戏 “边玩边闪充”体验。

此外，真我GT5还为消费者带来全新闪充版本选择：长寿版150W光速秒充，电池容量升级至5240mAh。真我GT5 150W版本以全新的全链路GaN设计，最快18分钟即可充满。同时，真我GT5 150W版本以及150W充电适配器支持UFCS融合快充协议，闪充兼容性大幅提高。

影像方面，真我GT5搭载“IMX890 OIS大底主摄+超光影引擎+第二代骁龙8旗舰ISP”影像铁三角组合，影像体验全面升级。拍摄时，真我GT5能以全新升级的多维矩阵光影算法，记录1200余万个光子信息点，像素级记录真实环境亮度，更真实地还原自然光影质感。同时，自然人像虚化算法全新升级，带来了更自然真实、媲美单反的虚化效果。其支持“拍照后可调光圈”功能，可按需调整虚化程度，带来了传统摄影不具备的“后期空间”。

真我GT5搭载当前行业最先进的三频 GPS 车道级定位系统，支持三频 GPS 以及四频北斗，可实现亚米级导航与车道级定位。此外，真我GT5配备全方位感应增强NFC、X轴线性马达、杜比全景声双扬声器、极速屏下心率指纹等配置，旗舰体验面面俱到。

系统方面，真我GT5搭载全新升级的realme UI 4.0，带来全新的智慧感知功能，以智慧弹码、智慧扫码的形式，提升用户的扫码场景的便捷性。此外，真我GT5还带来全应用分身、聊天应用通话录音、截图分享后删除等多项功能，用户体验更加方便快捷。

作为真我五周年越级大作，真我GT5为用户带来第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充的顶级性能组合，全行业独此一家的性能配置。除此之外，真我GT5还配备质感无双的奇迹玻璃，旗舰体验全维拉满，真我GT5是有史以来性能最强大的真我手机，为用户带来了安卓性能之王巅峰体验。

真我GT5 240W满级秒充版：24GB+1TB售价3799元；真我GT5 150W光速秒充版：16GB+512GB售价3299元，12GB+256GB售价2999元。

8月28日16:00，各大电商平台将开启真我GT5尝鲜购活动，限时2小时，抢先发货。

此次发布会上，真我还带来两款降噪TWS新品。作为目前行业最强主动降噪耳机，真我Buds Air5采用自研深海降噪2.0技术，可实现最高50dB降噪深度和4000Hz超宽频降噪，实现至高 99.6% 有效背景噪音消除。同时，其配备新升级的六麦AI深度通话降噪，可以大幅提升通话清晰度。

真我Buds Air5还是真我GT5的电竞“最强辅助”，基于蓝牙低延迟双传技术，游戏模式下延迟低至45ms，双耳同时传输声音，音画同步游戏酣畅淋漓。音质方面，真我Buds Air5配备12.4mm特大镀钛动圈单元，带来了更饱满的低频，广阔的声场和清澈的人声，让每一次的聆听都如亲临现场。此外，真我Buds Air5可实现38小时综合续航，日常使用可以维持一周不断电。

真我Buds T300是续航最强的入门降噪耳机，可实现长达40小时综合续航，较上一代提升42%。耳机单次充满提供8小时音乐播放和4小时通话，满足用户周充需求。降噪方面，真我Buds T300提供最高30dB主动降噪和四麦AI深度通话降噪，嘈杂环境下也能带来安静的聆听空间和清晰的语音通话效果。

真我Buds Air5售价为299元，搭配真我GT5组合购买立减30元，仅需269元。真我Buds T300售价为199元，搭配真我GT5组合购买立减20元，仅需179元。两款耳机将在8月28日18点30分开启预售，9月4日10点全渠道正式开售。