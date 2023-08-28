OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 虽然风靡全球，但一项新的研究表明，它在一个关键领域还远不能取代人类专家。美国哈佛医学院附属的布里格姆妇女医院的研究人员发现，ChatGPT 生成的癌症治疗方案充满了错误。

这项研究发表在《美国医学会肿瘤学杂志》上，研究人员向 ChatGPT 提出了各种癌症病例的治疗方案，结果发现三分之一的回答中包含了不正确的信息。研究还指出，ChatGPT 倾向于将正确和错误的信息混合在一起，因此很难识别哪些信息是准确的。

该研究的合著者 Danielle Bitterman 博士称，他们“对错误信息与正确信息混合在一起的程度感到震惊，这使得即使是专家也很难发现错误。”她补充说，“大型语言模型经过训练可以提供听起来非常有说服力的回答，但它们并不是为了提供准确的医疗建议而设计的。错误率和回答的不稳定性是临床领域需要解决的关键安全问题。”

ChatGPT 于 2022 年 11 月推出后一夜成名，两个月后就达到了 1 亿活跃用户。尽管 ChatGPT 取得了成功，但生成型人工智能模型仍然容易出现“幻觉”，即自信地给出误导性或完全错误的信息。

将人工智能融入医疗领域的努力已经在进行中，主要是为了简化管理任务。本月早些时候，一项重大研究发现，使用人工智能筛查乳腺癌是安全的，并且可能将放射科医生的工作量减少近一半。哈佛大学的一位计算机科学家最近发现，最新版本的模型 GPT-4 可以轻松通过美国医学执照考试，并暗示它比一些医生具有更好的临床判断力。

尽管如此，由于 ChatGPT 等生成型模型存在准确性问题，它们不太可能在近期取代医生。《美国医学会肿瘤学杂志》上的研究发现，ChatGPT 的回答中有 12.5% 是“幻觉”，并且在被问及晚期疾病的局部治疗或免疫疗法时，最有可能给出错误的信息。

OpenAI 已经承认 ChatGPT 可能不可靠，该公司的使用条款警告说，他们的模型并非旨在提供医疗信息，也不应该用于“为严重的医疗状况提供诊断或治疗服务”。

来源：IT之家