杜比实验室今日发布最新的沉浸式音频创新——杜比全景声 FlexConnect。TCL 将在其 2024 年电视产品阵容中率先采用杜比全景声 FlexConnect。

杜比全景声 FlexConnect 这项新功能可以将电视的音响系统与作为配件的无线扬声器进行无缝配对，实现更加丰富、身临其境的杜比全景声体验。它可以针对任何房间布局和扬声器摆放位置实现声音的智能优化，让家里的任何座位都能成为感受到杜比全景声超凡聆听体验的绝佳位置。TCL 还将为即将推出的支持杜比全景声 FlexConnect 的电视产品阵容，发布一系列能与之配套的无线扬声器产品。

杜比实验室娱乐事业部全球高级副总裁古令江（John Couling）表示：“消费者不应该为了更好的声音体验而去改变家具布局，而是应该让声音来适应家居环境。杜比全景声 FlexConnect 是一种全新的体验类别，让消费者拥有排布设备的自由度和灵活性，同时也能体验到卓越的杜比全景声沉浸式聆听体验。”

TCL 欧洲首席商务官 Frédéric Langin 表示：“通过与杜比的最新合作，我们向着沉浸式音频的未来，迈出了引以为豪的重要一步。为用户提供卓越的体验，是我们工作的重中之重。有了杜比全景声 FlexConnect，无论用户如何放置音频设备，都可以实现令人惊叹的沉浸式聆听体验。我们迫不及待地希望通过即将推出的电视产品和配套的无线扬声器系列产品，向全世界展示这一创新的定制化声音体验。”

实现选择自由，可将扬声器放在任何位置

消费者希望从音响系统中获得更佳的声音体验，但受制于房间面积太小或太大，无法将扬声器摆放在最佳位置，或者由于一些特殊布局——例如电源插座或家具的位置，而限制了音频设备的放置位置。不是所有消费者都愿意牺牲空间美学来换取声音体验。此外，除非校准得当，否则音响系统中的每一个扬声器都应该放置在最佳的参考位置上。

杜比全景声 FlexConnect 让用户可以自由地将一个或多个扬声器自由摆放在房间的任何地方，而不必担心它们的放置位置是否在最佳位置。当添加更多设备类型时，这一解决方案也可以轻松适用，这将帮助 TCL 及其他设备厂商将不同的产品形态和型号的设备加到组合中来，实现更多创新方案，以满足消费者的需求。

如此一来，系统会智能地将每个配件设备与电视的扬声器相结合，以实现更佳的声音性能，为消费者带来根据家庭空间环境定制的杜比全景声聆听体验。有了杜比全景声 FlexConnect，消费者可以简单地通过自己电视的音响系统和补充的扬声器配件，更深地融入到喜爱的娱乐内容之中，尽享沉浸式的声音体验。

杜比全景声 FlexConnect 的优势

让沉浸式的杜比全景声体验更上一层楼——杜比全景声可以为娱乐带来新的层次，让用户沉浸于震撼的多维度聆听体验之中。有了杜比全景声 FlexConnect，消费者将能够为自己支持杜比全景声的电视增加无线扬声器配件，进一步提升电视系统的音频性能。

任意的扬声器布局，都能实现令人惊艳的声音体验——可以灵活地将扬声器放置在任何方便的位置，根据需要充分利用屋内空间、电源插座位置和家具布局，同时无需因此牺牲音频品质。

设置简单——设置简单快捷，无需额外的设备或布线。杜比声学映射利用电视中的麦克风来定位房间中的每个无线扬声器，自动地校准系统以确保呈现优化的音频性能。

动态音频平衡——声音能够智能地从电视的扬声器散布到每个无线扬声器上，并根据所有可用扬声器的能力和位置，动态优化声音信号。这样一来，可以为确保用户始终获得一流的声音体验而调整声像。

杜比和 TCL 将在 IFA 上携手展示由联发科 Pentonic 智能电视系列芯片支持的杜比全景声 FlexConnect。