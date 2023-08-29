Lucid Group公布了备受期待的Lucid Air Sapphire的最终生产规格。作为领先技术、精致设计和道路多功能性的终极融合，Air Sapphire 将电动性能提升到新的高度，标志着汽车创新迈出了里程碑式的一步。而在这之前，Lucid目前目前唯一的一款量产车Lucid Air是一款对标Model S的车型。Lucid大概率会以整车进口的方式进入中国市场，去年年底，Lucid就已经开始在中国在中国招聘员工。最近前集度汽车副总裁朱江加入Lucid，负责中国市场业务，并在近日表示“Lucid刚刚开始为进入中国市场做准备”。

Lucid Air Sapphire 的续航里程超出了预期，EPA 估计单次充电可行驶 427 英里，为高性能电动汽车功能树立了标准。它配备三电机动力系统，全部由内部开发和制造，总共产生 1,234 马力和 1,430 磅英尺的扭矩。得益于双后轮驱动装置提供的增强动力输出，Sapphire 可以在 1.89 秒内从 0 加速到 60 英里/小时，并在 8.95 秒内以 158 英里/小时的速度跑完四分之一英里。

蓝宝石在美国的售价为 249,000 美元，全套配置不含税、产权、注册和其他费用。有关北美以外市场可用性的信息将在未来发布。Lucid Air Sapphire与所有 Air 车型一样，将外形与功能完美结合，将豪华轿车转变为汽车杰作。Sapphire 的具体变化包括针对高速下压力和效率进行优化的外观，以及与 Lucid 的 Stealth Look 装饰相结合的独特宝石蓝外漆。Aero Sapphire 车轮配备专门设计的 Michelin Pilot Sport 4S 轮胎，可提供增强的性能和效率，并配有可拆卸的碳纤维空气动力盘轮盖。

“随着 Lucid Air Sapphire 的发布，我们正在见证一个前所未有的时刻。Sapphire 的支撑技术实现了性能、敏捷性和多功能性的无与伦比的融合。” Lucid Group 首席执行官兼首席技术官 Peter Rawlinson 说道。“结果是一辆性能极强的汽车，提供令人愉悦的响应能力和日常实用性。凭借 Lucid Air Sapphire，我们再次提高了标准，扩大了 Lucid 与其竞争对手之间的差距，创造了世界上最全面、最通用的高性能电动汽车。”

设计与品牌高级副总裁 Derek Jenkins 表示：“Lucid Air Sapphire 代表了 Lucid 卓越的品牌光环，是我们团队将技术、设计和性能结合到一个无与伦比的产品中时能够取得的成就的绝佳范例。” ，清醒集团。“Lucid Air Sapphire 的设计体现了我们对汽车美学的承诺，同时提供无与伦比的驾驶体验。这证明了我们致力于制造不仅性能卓越、驾驶起来令人兴奋，而且让人第一眼就惊叹的车辆。”

Lucid Air Sapphire 的机舱通过名为 Sapphire Mojave 的新内饰主题延伸了外观的美感。专为蓝宝石设计的时尚运动座椅为乘客提供强大的支撑，同时通过加热、冷却和按摩功能保持舒适性。

Air Sapphire 引入了两种特殊配置的模式和额外的性能设置，以提供独特的驾驶体验。提供四种驾驶模式：平滑、快速、蓝宝石和赛道，每种模式都针对各种条件和风格进行了优化，影响汽车的特性以及悬架、转向、制动、扭矩矢量、峰值功率和扭矩的行为，和热控制。

平稳模式可让车辆实现舒适、轻松、高效的驾驶。转向专为充满活力的公路驾驶而设计的 Swift 模式，可在保持舒适性的同时提供明显的运动优势。蓝宝石模式大大提高了赌注，将无与伦比的功率和扭矩与令人难以置信的反应能力和敏捷性相结合，带来终极的公路驾驶体验。赛道模式专为赛道使用而开发，具有三种附加子模式：直线加速赛、热圈赛和耐力赛，可进一步调整和调节动力系统和电池以获得最佳性能。

Air Sapphire 的动力总成布局、对性能的关注以及新功能和驱动模式使其在 Air 系列中脱颖而出。这款未来经典车型为眼光独到的驾驶员提供奢华体验，同时在赛道上提供无与伦比的体验，实现了精致与多功能性的完美融合。

Air Sapphire 标准设备包括：

– 新型双后驱动装置，与单电机前驱动装置协同工作

– 重新调整的前后弹簧、衬套、防倾杆和转向软件

– 独特的自适应阻尼器控制软件以及 ABS、稳定性控制、制动助力器和电子助力转向系统 (EPS)

– 内部开发的扭矩矢量控制算法和牵引力控制

– 改进的前后悬架几何形状，以提供增强的转向响应

– 新型碳陶瓷制动器：前 420 毫米转子，带 10 活塞卡钳，后390mm 转子，带 4 活塞卡钳

– 定制的航空蓝宝石车轮，前部直径为 20 英寸，后部直径为 21 英寸，搭配共同开发的米其林 Pilot Sport 4S 轮胎，采用特殊的蓝宝石专用化合物 – 带中心锁紧螺母的可拆卸碳纤维航空轮

盖

–引入铝制车顶，以减轻车辆总重并降低重心

– 加热和通风前运动座椅，带有额外的支撑支撑，保留按摩功能

– 软关闭车门，电动打开/关闭行李箱和行李箱

– 超快速 900V+ 充电系统

– 独特的蓝宝石主题屏幕显示呈现四种驾驶模式——平滑、快速、蓝宝石和赛道——每种模式都会影响汽车的特性以及悬架、转向、制动、扭矩矢量、峰值功率和扭矩的行为，和热控制

– 优雅直观的 Lucid UX，配备 34 英寸浮动玻璃驾驶舱

– 广泛的无线软件更新功能

– DreamDrive Pro，Lucid 的高级驾驶员辅助系统，具有 30 多种功能和面向未来的硬件，包括首款汽车激光雷达北美

– 21 扬声器 Surreal Sound Pro 沉浸式音频系统，兼容杜比全景声 (Dolby Atmos)

Lucid 的技术实力在 Sapphire 的出色执行中得到了体现，这证明了该公司卓越的工程技术，也是该公司迈向更加可持续发展世界的旅程中令人兴奋的里程碑。Sapphire 的出色性能成为令人信服的证据，吸引了众多寻求获得 Lucid 最先进技术许可的行业利益相关者的兴趣。其中包括 Lucid 最近宣布与豪华汽车制造商阿斯顿·马丁建立长期战略技术合作伙伴关系，该合作伙伴关系的核心是 Lucid 的超高性能双电机驱动装置、著名的电池技术和革命性的 Wunderbox。