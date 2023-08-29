OpenAI 今日发布了一款新的 ChatGPT 产品，专门针对企业用户的需求，提供更高的安全和隐私保障。在其博客文章中，OpenAI 表示，ChatGPT 企业版不仅可以无限制地快速访问强大的 GPT-4 模型，还可以进行更深入的数据分析，帮助企业快速理解信息，并且可以向 ChatGPT 提出更复杂的问题。

许多企业在使用 ChatGPT 时担心自己的数据会被用于训练 GPT-4 模型，或者使用该工具时可能会不小心泄露敏感的客户信息。为了解决这些问题，OpenAI 表示，ChatGPT 企业版的用户可以完全控制和拥有自己的数据，而且这些数据不会被用于训练 GPT-4 模型。此外，OpenAI 还计划推出更多的功能，比如让用户自定义 ChatGPT 对企业数据的知识，以及提供更先进的分析工具。而且，该公司还将提供适合小团队的 ChatGPT 企业版定价方案。

OpenAI 称，这是 ChatGPT 的第一个面向企业的产品，独立于 ChatGPT 和 ChatGPT Plus。已经在使用 ChatGPT 的企业可以选择继续使用当前的产品，也可以切换到 ChatGPT 企业版来享受新的功能。OpenAI 表示，将在未来几周内尽可能多地接纳企业用户。

目前，许多组织已经利用 OpenAI 和 GPT-4 模型开发了各种生成式人工智能工具，但是很多都是通过 API 或云服务来连接 GPT-4 模型。一些企业为了保护自己的数据不被 GPT-4 模型利用，开始创建自己的大语言模型系统，但是这对于小型公司来说可能比较困难。因此，也有一些供应商试图在访问类似 GPT-4 的大语言模型时提供数据安全和隐私保护，尤其是在一些受到更多监管的行业中想要使用生成式人工智能工具而又要保护敏感数据的情况下。随着 OpenAI 推出了面向企业的 ChatGPT 产品，这些供应商可能会面临更多的竞争。

最近，OpenAI 还宣布开放了 GPT-3.5 模型的自定义微调功能，允许用户根据特定任务来定制 ChatGPT，这似乎是为了为更大规模的企业服务做准备。

来源：IT之家