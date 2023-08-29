铜道控股日前宣布与深圳金通源储能科技有限公司（金通源）签订战略合作协议，共同开发东南亚储能电池项目。金通源是中国一家专注于高性能储能电池研发和生产的高精尖技术企业。

根据该协议，双方同意在中国成立百誉储能科技有限公司的合资公司。公司及金通源将分别持有合资公司51%及49%的股权。 公司同意负责该项目的营销及销售，金通源同意负责该项目的研发及储能电池生产。项目建成后，预计年产能收益将达到30亿元人民币（约4.12亿美元），将显着提升公司的收入和业绩。

东南亚为本次战略合作聚焦的目标市场，该区域人口基数大，发展快，具备良好的经济、行业及政策环境等优势。合作方金通源专注于高性能储能电池研发和生产的，由金通源生产的储能电池组及电池配套产品，未来可涵盖电动汽车行业、交通行业、医疗行业、智能家居行业、储能行业、智能照明行业等。

TD Holdings Inc. 首席执行官欧阳仁美女士表示：“此次与金通源深度合作，主要是更好的进军全球新能源产业，发展新能源体系，并有利于提高公司自身的盈利能力。通过储能电池的运营和布局，打造科技产品+新能源作为业务生态系统，为客户提供高价值、具备竞争力的优质新能源储能电池产品。”