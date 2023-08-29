根据TechInsights最新发布的报告，由于供应链的限制和宏观经济的不确定性，索尼游戏机出货量在2022年下降了4.7%之后，受PlayStation 5的强劲出货量(同比增长65%)和老一代机型持续流行的推动，其增长已经恢复。TechInsights预计，2023年全球游戏机出货量将增长14%，超过4600万台。

在收入方面，受高平均售价产品(PlayStation 5、Xbox Series X和任天堂Switch OLED)的强劲销量的推动，全球游戏机市场收益将同比增长22%。

任天堂在2022年以40%的市场份额继续领跑游戏机硬件市场，尽管低于2021年的45%。而索尼在PS5的支持下，其2022年的市场份额达到38%。任天堂能够保持其领先地位是由于其Switch OLED (于2021年10月推出)在2021年Q4至2023年Q1期间取得了巨大成功，全球出货量达到1500万台。与此同时，任天堂今年的全球市场份额将大幅下降至28%，将把第一的位置让给索尼。这一趋势将在2024年逆转，预计下一代Switch将于明年3月或4月发布。TechInsights预计，新机型的发布将推动任天堂的全球市场份额将回升至近40%。然而，这并不足以把索尼从第一的位置上拉下来。

2023年，我们看到疫情后库存短缺缓解的全面影响，尤其是零部件短缺，造成了巨大的破坏，迫使索尼下调了销售目标。TechInsights预测，索尼将在2023年实现超过2400万台的销量，并以53%的市场份额占据全球游戏机市场的领先地位。展望2024年，TechInsights预计销量将略有下降，但仍将超过2000万部，这将使索尼继续保持第一的位置，尽管其主要竞争对手任天堂将凭借下一代游戏机再次迎头赶上。

微软在全球游戏机市场稳居第三。Xbox Series X/S游戏机的市场份额多年来一直在900万台左右徘徊，市场份额一直在20%左右。虽然目前还没有新游戏机问世，但微软仍能保持自己的地位，因为Xbox Game pass用户不断增加，软件和营销策略更加完善，而且在索尼面临零部件和产品短缺的困境时，微软仍能保持供应稳定。此外，微软还为用户提供各种价格合理的硬件计划和Game Pass订阅，这有助于吸引新用户使用现有产品。微软还将继续在游戏行业投入大量资金，这将为公司带来有价值的游戏特许IP，并为其客户提供世界上最引人注目和多样化的内容库。