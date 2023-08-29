优克联集团近日宣布与MAYA Net Solution Co., Ltd（MAYA）和NTT Media Supply Co., Ltd.（日本电信电话株式会社NTT旗下子公司）共同启动物联网解决方案的商业化进程，在2020年成功合作的基础上，进一步推出以创新云卡技术及架构为支撑的新型物联网解决方案。

随着商业化云应用的迅速普及，可靠的数据连接变得至关重要。优克联的云卡技术物联网解决方案已内置到第三方设备，将丰富NTT现有“DoRACOON”宽带服务的产品组合，该服务目前配套内置云卡技术方案的系列高科技设备，如客户终端设备(CPE)、Wi-Fi路由器和WorldPhone等，旨在为企业和个人提供高质量的数据连接体验，同时提高数据连接可靠性和网络容量。

优克联董事兼首席执行官陈朝晖表示：“优克联一直致力于突破技术进步的边界。通过将我们先进的物联网解决方案与NTT在电信领域的诸多优势相结合，不仅改善了数据连接体验，还共同创造了变革性的解决方案。此次深化合作是我们日本市场业务发展的重要一步，进一步扩大我们在物联网应用领域的布局，除数据连接服务收入外，也将持续产生增值服务收入。在物联网云时代，优克联致力于帮助移动网络运营商，移动虚拟网络运营商和商业合作伙伴拓展覆盖范围并提高数据连接服务质量，从而提升用户体验。”