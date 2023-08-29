电动汽车充电和能源管理开发商Wallbox宣布正在与起亚美国合作，尝试为 EV9 车主的家中提供可行的双向充电功能。这一过程将从 Wallbox 的 Quasar 2 EV 充电器开始。Wallbox将自己描述为“先进电动汽车充电和能源管理系统的创造者，重新定义了用户与网络之间的关系”。自成立以来的八年里，Wallbox 的商业和公共电动汽车充电解决方案组合已扩展到 115 个不同的国家。

去年 10 月，我们参观了该公司位于德克萨斯州的最新工厂，在那里展示了一款 400kW 直流快速充电器，能够在短短 5 分钟内提供 100 英里的续航里程。事实上，大多数电动汽车的设计初衷就是为了应对如此高的速率，但一些接近的电动汽车是现代汽车集团 800V E-GMP 平台上的电动汽车，包括最近开始在美国交付的起亚 EV9 。

今天，Wallbox 宣布正在与起亚合作，让 EV9 驾驶员可以使用其 Quasar 2 家用充电器，从而提供双向充电的潜在机会。Wallbox今天宣布与起亚美国公司开展新合作，并表示将于 2024 年上半年开始为 EV9 客户提供第二代 Quasar 2 家用充电器。该型号于 2022 年 1 月在 CES 上首次亮相，并获得了一些好评鉴于其双向能力。

通过使用家用充电器，车主基本上可以将电动汽车放入移动电源中，能够将汽车电池的能量发送到家中，也称为车到家或 V2H。我们在电动汽车领域越来越多地看到这种在停电、恶劣天气或高峰使用时间为家庭供电的能力，但尽管该技术存在，但实施它需要付出更多的努力。

第二代 Quasar 提供高达 11.5kW 的双向充电率。Wallbox 指出，结合 EV9 的 76kW 或 100kW 电池组，车主可以存储五倍于标准家庭存储系统的容量，足以为典型能耗的家庭供电长达四天。该公司还估计，与其他分时计划相结合，Quasar 2 所有者每年将节省超过 1,000 美元的能源费用。如前所述，Wallbox 充电器预计将于明年上半年开始推出。